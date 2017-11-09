جهاد الزغبي “قسّيس” القرية في “وحدن”

كشف الفنان السوري جهاد الزغبي، عن مشروع مسرحي قريب بدأ بالتحضير الأولي له، بعد أن أنهى تصوير شخصيته في مسلسل “وحدن”.

وفي حديث خاص مع “إرم نيوز”، خلال الأيام الأخيرة من تصوير شخصيته في المسلسل، قال الزغبي أنه يؤدي دور “قسّيس” و “خوري” في القرية ،التي تجد نساؤها أنفسهن فجأة دون رجالهنّ، قبل أن تختفي الشخصية في منتصف العمل ،كما اختفى رجال القرية.

والمسلسل من تأليف ديانا كمال الدين، وإخراج نجدة أنزور ، وإنتاج شركة سما الفن الدولية للإنتاج الفني .

واختتم الزغبي حديثه لـ “إرم نيوز” بالإشادة بأهمية البطولة الجماعية في الأعمال الدرامية السورية، مفضلًا الابتعاد عن البطولات الفردية دعمًا لأي عمل درامي.