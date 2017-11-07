وزير الطاقة السعودي: حان وقت كشف المفسدين ومحاسبتهم

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الثلاثاء، إن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمواجهة قضايا الفساد “جاء لحماية المملكة ووقايتها من الفساد، مشددًا على أنه حان وقت محاسبة المفسدين.

وأضاف الفالح في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن “الفساد وانعدام الشفافية أكبر طارد لفرص جلب الاستثمار؛ فرأس المال يبحث عن بيئة استثمارية نزيهة”.

وتابع: “لا يوجد هناك مكان للمفسدين والمتلاعبين بمقدرات الوطن وثروته، بل هذا هو وقت كشفهم ومحاسبتهم والضرب على أيديهم”.

وتأتي تصريحات الوزير بعد احتجاز السلطات السعودية 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين؛ من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت الماضي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستطرد الفالح قائلًا: “لا مجال لنجاح مشاريع رؤية 2030 العملاقة إلا من خلال توفر بيئة نظيفة من الفساد؛ لضمان تنفيذ هذه المشاريع دون هدر أو استغلال”.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه “واس”، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.