هكذا حافظ أزواج على سعادتهم أكثر من 70 عامًا (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين، تقريرًا تناولت فيه المنهج الذي اتبعه بعض الأزواج للحفاظ على حياتهم الزوجية سعيدة، لأكثر من 70 عاماً.

وقال الزوجان جونيو وجيف بانكروفت، من مدينة “مولتون” تعليقاً على الموضوع: “مازلنا نقبل بعضنا وذلك على مدى 70 عامًا”.

وقال الزوج البالغ من العمر 88 عاماً: “يوم الزفاف كان أسعد يوم في حياتي”، أما الزوجة البالغة من العمر 87 عاماً فقالت: “نحن نحب بعضنا البعض، ونعرف بعض منذ كنا نبلغ 12 عاما، والتقينا مرة أخرى عندما بلغنا 15 عامًا ونحب أن نكون معًا في كل وقت، فمازلنا نتناقش مثل الآخرين، ونتعانق ونتبادل القبلات”.

بدورهم، أكد الزوجان، ليلياس وإدوارد ستانبروك إيفانز، أن “الصبر هو الذي جعلهما معًا منذ أن التقيا في حفلة رقص في بمدينة لوتون”.

وقال الزوج ستانبروك: “أخذني أخي الأصغر إلى هذا الحفل، وهناك رأيت هذه الفتاة الجميلة”.

ويؤكد الزوجان، اسحاق كليمينت ومارجريت، أنهما يتبادلان القبلات يوميا عند الذهاب إلى النوم، معتبرين أن ذلك السبب وراء استمرارية سعادتهم بحياتهم الزوجية وديمومتها لأكثر من 70 عاماً.

في حين، يؤكد كل من الزوجين دوريس وتيد بوكس أنهما يفعلان كل شيء معًا، بعيدًا عن الذهاب لمباريات كرة القدم، تقول دوريس: “تيد هو رجلي، ويرد تيد: “أنا أحبها فقط وهذا كل شيء”.