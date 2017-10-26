كيف احتفلت إيفانكا ترامب وزوجها بعيد زواجهما الثامن؟ (صور)

احتفلت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر بعيد زواجهما الثامن، أمس الأربعاء في واشنطن ونشرا عدة صور من زفافهما وتهنئات على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وكتبت إيفانكا: “ذكرى سنوية سعيدة لحب حياتي!”، وعلق جاريد على ذلك بقوله: “ذكرى سنوية سعيدة .جاريد وإيفانكا! 8 سنوات”.

وحصل منشور إيفانكا، حتى صباح اليوم، على أكثر من 145 ألف إعجاب، فيما تلقى جاريد حوالي 400 إعجاب.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا نشر الصورة على إنستغرام، مع كتابة تعليق: “عيد زواج سعيد إيفانكا وجاريد!!”، وحصل على إعجاب أكثر من 50 ألف متابع.

وتزوجت إيفانكا، 35 عاما، من جاريد، 36 عاما، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وأنجبا 3 أطفال، وهما: أرابيلا البالغة من العمر 6 أعوام، وجوزيف 4 أعوام، وثيودور عام واحد.

وتوجهت ايفانكا إلى عملها صباح الأربعاء، وتم تصويرها وهي تغادر منزلها في حي كالوراما الراقي في واشنطن.

كما شوهد كوشنر وهو يغادر منزل عائلته صباح اليوم حاملا حقيبة صغيرة ملائمة للسفر مدة قصيرة ووضع أشياءه في سيارة الدفع الرباعي البيضاء، التي كانت تنتظره في الخارج.