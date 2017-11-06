رغم ترجيح موتهما بعد الولادة.. توأمان متلاصقتان تلهمان العالم بفيلم وثائقي (صور)

رغم تأكيد الأطباء بأنهما لن تعيشا أكثر من يوم واحد، إلا أن التوأمين الكنديتين تاتيانا وكريستينا هوجان، اللتين تبلغان من العمر حاليًا 10 سنوات، نجحتا في أن تجسدا قصة حياة ملهمة ورائعة، من النجاح والتفوق الحياتي والدراسي.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن قصة التوأمين اللتين تتشاركان العقل والجمجمة، تستحق الحديث عنها في فيلم وثائقي جديد، إذ إن الطفلتين أسعدتا أسرتهما جداً؛ لأنهما تتصرفان بشكل طبيعي وتنتظمان في المدرسة، بل وتتفوقان أيضاً.

فعندما ولدت تاتيانا وكريستينا، حذر الأطباء والديهما بأن “عليهما الاستعداد للأسوأ، إذ إن الطفلتين غير متوقع لهما العيش لأكثر من يوم واحد”.

إلا أن التوأمين ما زالتا على قيد الحياة، وتعيشان مع أسرتهما في فيرنون في كلومبيا البريطانية، وتواصلان الحياة والدراسة مثل بقية أقرانهما الطبيعيين في المدرسة.

وفي فيلم وثائقي جديد بعنوان “كتلة لا تنفصل”، أظهرت تاتيانا وكريستينا للعالم كيف تبدو الحياة، وأنت تشارك شخصًا آخر كلّ شيء، بدءًا من المشي والرؤية والتفكير، وانتهاءً بالمشاعر والأحاسيس، بينما يتحكم كلٌّ منهما في أطرافه الشخصية من أرجل وأذرع.