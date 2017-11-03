كازورلا: الأطباء أكدوا أن عودتي للمشي ستكون إنجازًا

كشف الدولي الإسباني السابق سانتي كازورلا لاعب وسط آرسنال الإنجليزي عن أن الأطباء أخبروه بأن مجرد المشي مع ابنه في حديقة سيعد إنجازًا، لكنه تحدى ذلك وواصل العمل وقد يعود إلى الملاعب قريبا.

وتعود الإصابة للعاشر من سبتمبر/أيلول 2013 عندما أصيب كازورلا في مباراة ودية بين إسبانيا وتشيلي في كاحله ما تسبب له في شرخ في العظام ومنذ ذلك الحين تعلّم اللاعب أن يعيش ويلعب مع ألم قدمه اليمنى.

وقال كازورلا في حوار مطول مع صحيفة “ماركا” الإسبانية يوم الجمعة إنه “يمكنني أن أتحمل الألم قليلا. لو حدث الدفء التام لقدمي يمكنني أن ألعب لمدة شوط وبمجرد أن تبرد قدمي قليلا قد أضطر للبكاء”.

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2015، خضع لعملية جراحية بسبب تمزق للرباط الخارجي في ركبته اليسرى، ولكن استمرت المشاكل في الكاحل.

وبسبب رغبته في الاستمرار مع آرسنال بذل جهدا كبيرا لمدة شهور رغم عدم وجود علاج ممكن أن يهدىء من ألمه، وفي هذه الفترة كان يتصور كازورلا أن الطريق طويل وعليه أن يجري جراحة تلو الأخرى ولم يكن الأطباء في إنجلترا يشجعون ذلك.

وقال كازورلا: ” أخبرني الأطباء بأن مجرد السير مع ابني في حديقة سيكون إنجازا”، لذلك ركز اللاعب البارز على مجرد المشي ونسي تماما رغبته في العودة للملاعب.

وبعد عام واحد من الجراحة في ركبته قيل له إنه يحتاج لأخرى بسبب إصابة في وتر العرقوب في قدمه اليمنى وتحتاج لراحة ثلاثة أسابيع فقط لكنها أنهت مسيرته.

وبعد شهر واحد تمت إزالة الغرز، ولكن الجرح فتح مرارًا وتكرارًا، لدرجة أنه أجرى ثماني جراحات في عام واحد، حيث أظهر كازورلا صورا لكعبه وهو مفتوح تماما ورغم ذلك قال إنه في هذه الفترة كان لا يزال يلعب.

لكن عندما بدأ العلاج تحت إشراف الدكتور سانشيز تغير الوضع تماما.

نقطة التحول

وعند هذه النقطة اكتشفوا ثلاث أنواع من البكتيريا العدوانية أحدهم يسبب هذه العدوى، حيث خضع اللاعب للعلاج بالمضادات الحيوية لكن كانت هناك خطورة من احتمال بتر قدمه بسبب انتشار العدوى.

وخاض كازورلا الصيف الماضي في عملية إعادة التأهيل المكثف، حيث تمت إعادة بناء العظام لكن لا أحد يعرف على وجه الدقة موعد عودته للملاعب رغم أن آرسنال جدد عقده معه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي حتى يونيو 2018، ويريد أن يثبت في تلك الأشهر أنه ليس لاعب كرة قدم سابق.

ورغم هذا الآلم المتواصل لم يبك كازورلا بل واصل العمل ويخضع لجلسات علاج طبيعي بواسطة أخصائي علاج طبيعي إسباني يدعى خوان كارلوس هيرايز على أمل العودة للملاعب قريبا.