إيفانكا ترامب وخليجيتان لأول مرة في قائمة “فوربس” للنساء الأكثر نفوذًا في العالم

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، مساء الأربعاء، قائمتها السنوية للنساء الـ100 الأكثر نفوذًا في العالم.

وتصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القائمة للعام السابع على التوالي، تلتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وحلت، ميليندا غيتس، زوجة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، ورئيسة مؤسسة “بيل آند ميليندا غيتس” الخيرية، في المرتبة الثالثة، تلتها سيدة الأعمال الأمريكية شيريل ساندبيرغ، كبيرة مسؤولي التشغيل في شركة “فيسبوك”، ثم المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، الأمريكية ماري بارا.

وضمت قائمة فوربس لهذا العام امرأتين إماراتيتين هما؛ لبنى بنت خالد القاسمي، نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ورئيسة جامعة زايد، في المرتبة 36، وسيدة الأعمال رجاء عيسى القرق، في المرتبة 90.

كما ضمت القائمة أيضًا الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش، في المرتبة 30، وزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، في المرتبة 33.

وللمرة الأولى، انضمت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقائمة وحلت في المرتبة 19، كما ضمت القائمة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، في المرتبة 65.

وتعكس هذه القائمة مدى تأثير النساء من جميع أنحاء العالم في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية.