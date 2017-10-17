مجلة “فوربس”: الأثرياء الأمريكيون يزدادون ثراءً ما عدا ترامب

أفاد التصنيف الجديد لمجلة “فوربس” اليوم الثلاثاء، بأن الأمريكيين الأثرياء ازدادوا ثراءً هذه السنة، ما عدا بعض الاستثناءات، ومنها الرئيس دونالد ترامب الذي تراجعت ثروته 600 مليون دولار.

ويتصدر هذا التصنيف المؤلف من 400 أميركي، أثرى ثلاثة أمريكيين، وهم مؤسس “مايكروسوفت” بيل غايتس، المعروف اليوم بمؤسسته التي تتمحور حول الصحة والتعليم، والذي بلغت ثروته 81 مليار دولار (+ 8 مليارات)، ورئيس شركة “امازون” جيف بيزوس الذي عاد بعدما تخطى غايتس يومًا واحدًا في تموز/يوليو، إلى المرتبة الثانية، مع 76 مليار دولار (+14،5 مليار)، ويليه عميد المستثمرين وارن بافيت (87 عامًا) الذي تبلغ ثروته 65،5 مليار (+12،5 مليار).

ويواصل متوسط الثروة لدخول هذا النادي ارتفاعه، ويبلغ ملياري دولار هذه السنة. وسجل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 18%.

وحل الرئيس ترامب في المرتبة 248، وتقدر ثروته التي تراجعت 600 مليون، بـ 3،1 مليار دولار. ويفوق تقدير فوربس تقدير وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الذي قدر أخيرًا ثروة الرئيس الأميركي بـ 2،86 مليار دولار، بتراجع يناهز 200 مليون بالنسبة إلى العام الماضي.

ومن الصعوبة بمكان تحديد ثروة قطب العقارات السابق ونجم تلفزيون الواقع. إذ إن شركات ترامب، التي عهد إلى أبنائه إدارتها خلال فترة رئاسته، ليست مُسعّرة في البورصة، وما زال رجل الأعمال يرفض نشر بياناته الضريبية.

لكن المجلة تذكر بأن ثروته متصلة مباشرة بست ملكيات في وسط مانهاتن، حيث تراجعت أسعار المباني الفاخرة في الفترة الأخيرة.

ويحتل كل من مارك زوكربرغ رئيس “فيسبوك” ولاري اليسون مؤسس “اوراكل”، على التوالي المرتبتين الرابعة والخامسة في هذا التصنيف. وهي المرة الأولى منذ 2007 لا يحتل اليسون واحدة من المراتب الثلاث الأولى، كما تشير فوربس، في حين ازدادت ثروته 1،8 مليار دولار وبلغت 49،3 مليار.

ولا توجد نساء في المراتب العشر الأولى. وتشغل أثرى امرأة المرتبة الـ 13، وهي أليس والتون، ابنة مؤسس شبكة متاجر “وول مارت”، سام والتون، الذي يُعنى خصوصًا بالفن ويترك لأشقائه إدارة أعماله. وتقدر ثروتها بـ 38،2 مليار دولار، وتشمل مجموعة فنية خاصة تقدر بمئات الملايين.