جوشوا يعترف بوجود مفاوضات لخوض نزال ضد تايسون فيوري

يؤمن الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا بإمكانية خوض نزال ضد بطل العالم السابق تايسون فيوري وقال إن المنظم إيدي هيرن بدأ مفاوضات في هذا الشأن.

واحتفظ جوشوا بلقبي الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة في الوزن الثقيل عندما أوقف متحديه كارلوس تاكام في الجولة العاشرة من النزال الذي جرى بينهما في كارديف يوم السبت الماضي.

وقال جوشوا (28 عاما) إنه مهتم بمواجهة فيوري الذي سحبت رخصته من الاتحاد البريطاني لملاكمة المحترفين بعد تنازله عن لقبي رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية العام الماضي للتركيز على التأهيل الطبي والتعافي من مشاكل صحية عقلية.

وأضاف جوشوا لمحطة سكاي سبورتس “انطوني جوشوا يواجه العالم الآن. يجب أن أواجه الجميع”.

وتابع “إيدي على حق بصفته منظم للمباريات وأن يعمل لمصلحته وأن يعمل لمصلحتي ولمصلحة كل من يريد مشاهدة النزال بيني وبين فيوري”.

وواصل “أتمنى له التوفيق لأننا بحاجة لمشاهدته مجددا في الحلبة. اتصل إيدي بتايسون محاولا التوصل لاتفاق بجانب دعمه في قضيته”.

وواجه فيوري، الذي خاض 25 نزالا دون هزيمة، اتهامات بانتهاك قواعد الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات بعد أن أظهرت عينة بول سحبت منه في فبراير شباط 2015 وجود آثار لمادة ناندرولون المحفزة للأداء. ونفى فيوري ارتكاب أي مخالفات.