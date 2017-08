أمير خان يفضح زوجته ويتهمها بخيانته مع جوشوا

فجّر الملاكم المشهور أمير خان مفاجأة كبيرة بالقول: إن زوجته فريال مخدوم تخونه مع البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل، وذلك عبر سلسلة من التغريدات في حسابه على تويتر.

وقال خان، البالغ عمره 30 عامًا، عبر تويتر، إن زوجته تخونه مع جوشوا قبل أن ترد عليه فريال وتتهمه بأنه هو الخائن ودأب على ذلك مع العديد من النساء.

لكن في النهاية رد جوشوا عبر تغريدة أيضًا على حسابه في تويتر دعا فيها الزوجين لحل مشاكلهما معًا بعيدًا عنه، وأعلن تمسكه بصديقته.

وبدأ خان بتفجير المفاجأة عندما كتب يقول: “اتفقت مع زوجتي فريال على الانفصال وأنا حاليًا في دبي وأتمنى لها التوفيق. دائمًا ما قالت لي إنها تريد الانفصال عني والحياة مع رجل آخر، وتفضّل أن يكون ملاكمًا. وتريد أن تنتقل إلى الفئة الأعلى من الوزن وتدعي أني لا أغير عليها ولست بحاجة أن ترسل لي صور الرجال الذين تحدثهم”.

So me and the wife Faryal have agreed to split. I’m currently in Dubai. Wish her all the best. — Amir Khan (@amirkingkhan) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

Faryal moved on quick. Always mentioned to me how much she wanted to be with another guy, from all people another boxer ???? @anthonyfjoshua pic.twitter.com/1GBAQnvzMC — Amir Khan (@amirkingkhan) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

Lol moved up in the weight classes lol. Trust me I ain’t the jealous type. No need to send me pictures of the men your talking to #disgusted — Amir Khan (@amirkingkhan) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

Mans like Joshua can have my left overs! — Amir Khan (@amirkingkhan) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

لكن فريال ردت بتغريدات قوية على زوجها تصفه بالغشاش والخائن الباحث دائمًا عن خيانتها مع السيدات وشرب الخمر.

وقالت عارضة الأزياء البالغ عمرها 26 عامًا: “بعد كل هذه السنوات، كنت دائمًا أدافع عنه رغم خياناته المتكررة ودائمًا أدعمه وأقف في ظهره. أنا أنفق على نفسي وابنتي وأدفع المصاريف كافة”.

وأضافت: “في نهاية اليوم يمكنني رفع رأسي عاليًا لأني أعطيت هذا الزواج مئة بالمئة من إخلاصي، بينما هو كان يخونني ويشرب الخمور ثم يدعي أنه مسلم ويدير جمعية خيرية. فهو نموذج سيىء. آسفة لكل الجماهير والعائلة بسبب الأذى الذي سببه هذا الموقف لهم. أمير لم يكن بحاجة لهذه التغريدات الغبية حتى يتهم الآخرين بالكذب. أعتقد أنه فعل ذلك حتى يجذب بعض الاهتمام لأن الأضواء خفتت من حوله”.

وقبل خمسة أيام فقط نشرت فريال صورًا لها مع أمير وهو يحتضنها بعد أيام فقط من احتفالهما بعيد ميلادها السادس والعشرين.

وتزوج خان وفريال في حفل كبير حضره ألف ضيف في أحد فنادق نيويورك الفاخرة ولهما طفلة تدعى لامسيا مولودة في 2014، لكن هذا الزواج تعرّض لمشاكل عدة بسبب خيانة أمير لزوجته مع العديد من الفتيات والسيدات، من بينهن كريستي لي هويل، بينما كانت زوجته حاملًا في طفلتهما عام 2013.

وارتبط خان بالعديد من العلاقات النسائية مع عارضة الأزياء ناتالي فوكس ونجمة مجلة “بلاي بوي” كارلا هاو.