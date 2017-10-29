عصابة إفريقية تسرق مقتنيات بـ137 ألف دولار من العارضة سارة ماكدوني وصديقاتها

أقدم لصوص ملثمون على سرقة مقتنيات خاصة بقيمة 137 ألف دولار تعود لعارضة الأزياء البريطانية سارة ماكدوني وصديقها ومجموعة من رفيقاتها، خلال تواجدهم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن عصابة مكونة من 3 أشخاص يرتدون أقنعة، نصبوا كمينًا لسرقة ماكدوني ورفاقها، عقب تتبع تواجدهن داخل فيلا فاخرة، استأجرتها العارضة بتكلفة مرتفعة وصلت إلى 480 دولارًا في الليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عملية السطو تمت باستخدام خنجر ومفك براغٍ”، حيث ربط أفراد العصابة ماكدوني وصديقها والنساء المرافقات لها، وطلبوا منهم تسليم كافة الأشياء الثمينة لديهم.

وتمكنت إحدى الفتيات من الوصول لهاتفها المحمول واستنجدت بشرطة كيب تاون، لكن أفراد العصابة نجحوا في تنفيذ عمليتهم، ولاذوا بالفرار حاملين معهم المسروقات التي شملت كاميرات، وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.