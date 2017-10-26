قاصرتان مغربيتان امتهنتا سرقة الفتيات تحت تهديد السلاح

ألقت الشرطة المغربية القبض على فتاتين قاصرتين امتهنتا سرقة الفتيات أمثالهن تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وسبق أن تلقت الشرطة بلاغين من طرف ضحيتين قاصرتين تعرضتا لعملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل فتاتين مجهولتين، وسرقتا هاتفيهما المحمولين، وفق موقع “اليوم 24”.

وتمكنت الشرطة بعد تحريات من التوصل للجانيتين، حيث تم إيقافهما وتبين أنهما تبلغان 15 و17 من العمر، وبحوزتهما هاتفا الضحيتين، اللتين تعرفتا على المشتبه بهما بسهولة.

وتم وضع المتهمتين القاصرتين تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.