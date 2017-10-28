مصر.. حكم بحبس الفنان عمرو واكد 3 أشهر لتحطيمه سيارة طالب

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمها بالسجن 3 أشهر بحق الفنان عمرو واكد، في القضية المتهم فيها بتحطيم سيارة طالب جامعي في منطقة الدقي، وإخلاء سبيله بكفالة مالية.

وقضت محكمة جنح الدقي بالحكم، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيل واكد أثناء الواقعة بضمان مالي 5 آلاف جنيه في سبتمبر الماضي.

وكان طالب جامعي قد قام بركن سيارته أمام فيلا مملوكة لـ”واكد” في منطقة الدقي، إلا أن الفنان ردَّ بغضب، وحطم بعض أجزاء السيارة أمام منزله.

وقال الطالب في بلاغه إنه ركن سيارته في الشارع، وتوجّه للجلوس في مقهى مجاور، ثم فوجئ بالفنان “عمرو واكد” يتلف السيارة، حيث كسر الزجاج الأمامي لها، والمرآة، وتبيّن له أنه ركن السيارة أمام فيلا “عمرو واكد” ما أدى إلى إغلاق المدخل الخاص به.