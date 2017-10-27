الفنان عمرو واكد في المحكمة غدًا بتهمة تحطيم سيارة طالب جامعي

يواجه الفنان المصري عمرو واكد، تهمة تعديه على أملاك الغير، وتحطيم سيارة طالب جامعي أمام منزله في منطقة الدقي بالقاهرة.

وتواصل المحكمة، غدًا السبت، محاكمة الفنان عمرو، حيث سبق وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، في سبتمبر/أيلول الماضي، على ذمة اتهامه بإحداث تلفيات بسيارة طالب، وهي التهمة التي أنكرها، وفق صحيفة “اليوم السابع”.

وفي التفاصيل، قال الطالب إنه ركن سيارته في الشارع، وتوجه للجلوس في مقهى مجاور، ثم فوجئ بالفنان عمرو واكد يتلف السيارة، حيث كسر الزجاج الأمامي بها، والمرآة، وتبين له أنه ركن السيارة أمام فيلا عمرو واكد ما أدى إلى إغلاق المدخل.