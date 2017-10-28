بالفيديو .. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تتلقى هدية ثمينة

بالفيديو .. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تتلقى هدية ثمينة

المصدر: فريق التحرير

تلقت الممثلة والإعلامية السعودية، نصرة الحربي، سيارة فارهة من طراز مرسيدس “إس 500” كهدية بمناسبة السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وتقدر قيمة السيارة بنحو 500 ألف ريال سعودي.

وذكر نشطاء سعوديون أن الهدية مقدمة من رجل الأعمال خالد الجفالي.

ونشرت الحربي مقطع فيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة تسلّمها للسيارة الفارهة وتفاصيل ما جرى معها.

وقالت الحربي في مقطع الفيديو “وردني اتصال لإخباري بأني تلقيت هدية وعلي القدوم لاستلامها”.

وبحسب المقطع فإن الحربي تجولت في المعرض متسائلة ” يا ترى سيارة هي هديتي”، قبل أن يكشف موظف المعرض الغطاء عن سيارة “مرسيدس إس 500”.

وأعربت عن فرحتها هدية بالقول “أجمل وأغلى هدية أحصل عليها في حياتي، حبيتها”

وقالت الحربي ممازحة متابعيها بالقول “بعد السماح للمرأة بالقيادة، يا ويلكم من سواقتي في الشارع, وصاحباتي إياكن وحدة منكن تقلي خديني أو جيبيني”.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً