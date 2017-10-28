بالفيديو .. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تتلقى هدية ثمينة

تلقت الممثلة والإعلامية السعودية، نصرة الحربي، سيارة فارهة من طراز مرسيدس “إس 500” كهدية بمناسبة السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وتقدر قيمة السيارة بنحو 500 ألف ريال سعودي.

وذكر نشطاء سعوديون أن الهدية مقدمة من رجل الأعمال خالد الجفالي.

ونشرت الحربي مقطع فيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة تسلّمها للسيارة الفارهة وتفاصيل ما جرى معها.

الجفالي يهدي نصرة الحربي مرسيدس قيمتها 530 الف ريال.. الله يكثر من امثاله???? هههههههههه pic.twitter.com/iQ5sprm9w8 — خالد أبو وليد (@Abuwalid9999) October 28, 2017

وقالت الحربي في مقطع الفيديو “وردني اتصال لإخباري بأني تلقيت هدية وعلي القدوم لاستلامها”.

وبحسب المقطع فإن الحربي تجولت في المعرض متسائلة ” يا ترى سيارة هي هديتي”، قبل أن يكشف موظف المعرض الغطاء عن سيارة “مرسيدس إس 500”.

وأعربت عن فرحتها هدية بالقول “أجمل وأغلى هدية أحصل عليها في حياتي، حبيتها”

وقالت الحربي ممازحة متابعيها بالقول “بعد السماح للمرأة بالقيادة، يا ويلكم من سواقتي في الشارع, وصاحباتي إياكن وحدة منكن تقلي خديني أو جيبيني”.