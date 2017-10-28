السعودية.. مسؤول الاحتراف في نادي الشباب يتحدّى قرار إيقافه

في تحدٍ واضح لقرار لجنة الانضباط، حضر ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف في نادي الشباب السعودي، أمس الجمعة، مباراة فريقه أمام الفتح، من مدرجات ملعب فيصل بن فهد “الملز”، لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وقررت لجنة الانضباط الخميس الماضي، حرمان المرزوقي من أي نشاط رياضي، لمدة شهرين، وإلزامه بدفع 20 ألف ريال بسبب “إثارته الرأي العام”.

وعُوقب المرزوقي بسبب كتابته تغريدة، عبر حسابه على “تويتر”، عقب خسارة الشباب أمام الأهلي 5/2، بالجولة السادسة قال فيها: “لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود…”.

ومن المنتظر أن تُصدر لجنة الانضباط قرارًا جديدًا، بحق المرزوقي، بعد أن شُوهد في المدرجات بجوار أحمد عطيف، قائد الشباب، رغم إيقافه.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، ليرفع الشباب رصيده إلى 8 نقاط، في المركز العاشر على لائحة الترتيب.