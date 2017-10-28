السجن 24 عامًا لشاب نقل الإيدز لأكثر من 30 امرأة

قضت محكمة في إيطاليا، بسجن شاب لمدة “24 عامًا”؛لإصابته أكثر من 30 امرأة بفيروس الإيدز(إتش.آي.في) ،بعد ممارسة الجنس معهن دون أي إجراءات وقائية ،على الرغم من علمه بإصابته بالفيروس.

وأغوى فالانتينو تالوتو البالغ من العمر “33 عامًا” عشرات النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،لمدة عشر سنوات ،قبل إلقاء القبض عليه في نوفمبر / تشرين الثاني 2015. وتعتقد الشرطة أنه مارس الجنس مع ما لا يقل عن 53 امرأة خلال تلك الفترة ،ونقل الفيروس إلى 32 منهن.

وانتقل الفيروس إلى الشركاء الذكور ،ولعدة نساء ،ولطفل عمره ثمانية أشهر لامرأة رابعة، فيما أبدى تالوتو ندمه عما حدث ،ولكنه قال إنه لم يكن يدرك عواقب تصرفاته.

ولم تكتشف نساء كثيرات إصابتهن بفيروس (إتش.آي.في) إلا بعد علمهن بالقبض على تالوتو وإجرائهن اختبارات.

وطوال المحاكمة التي انطلقت في الثاني من آذار/مارس ،توالت النساء على منصة الشهود للحديث عن سهرات الدردشة الطويلة على وسائل التواصل الاجتماعي ،والدعوات إلى المطاعم وباقات الزهر والثقة والحب وصولًا إلى العلاقة الجنسية من دون أي واقٍ.

وكان يقول للاتي يطلبن منه استخدام الواقي الذكري، إن لديه حساسية عليه ،وأنه أجرى للتو فحص الإيدز.

واعتبرت جهة الادعاء أن تالوتو يستحق السجن مدى الحياة؛ لأنه “نشر وباء” والحق “إصابات متعمدة” مشددة على أن الأسباب التخفيفية مستبعدة؛ لأنه لم يعرب عن أي ندم.