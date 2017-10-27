لسبب لا يُصدّق.. طفل يسرق مركبة صديق والدته ويقودها بطريقة جنونية (فيديو)

تسبب طفل أمريكي، يبلغ من العمر 10 سنوات، بمطاردة خطرة وبسرعة تزيد على 100 ميل (160 كلم) في الساعة، بعد أن سرق سيارة صديق أمه لأنه شعر بالملل.

وظهر الطفل، في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود السيارة بسرعة عالية داخل حقل قرب الطريق السريع في مدينة كليفلاند بولاية اوهايو.

ورغم المطاردة التي استمرت حوالي 45 ميلًا (72 كلم)، إلا أن إحدى سيارات الشرطة تمكنت من القبض على الطفل، ما دفع إلى اصطدامه وتوقيفه، قرب مدخل الشارع.

وشوهد رجال الشرطة وهم يهرعون إلى السيارة، في حين سُمع أحدهم وهو يصرخ لزملائه بأن يكسروا الزجاج لإخراج السائق قبل أن يقوم بفتح النافذة.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الطفل اقتيد مكبلًا إلى مركز الشرطة، حيث قال للمحققين إنه سرق السيارة لأنه كان يشعر بالملل.