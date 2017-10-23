مصرية تنقذ شابًا مخطوفًا بعد مطاردة مثيرة بشوارع القاهرة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لفتاة قادت مطاردة مثيرة بسيارتها في منطقة مدينة نصر في القاهرة للإيقاع بأحد الخاطفين.

وتظهر الفتاة في الفيديو المتداول وهي تصرخ بشجاعة بالغة، وبجوارها والدتها لتنبيه المارة بالشارع أن السيارة التي تسير أمامها بها فتاة مخطوفة.

وطاردت الفتاة السيارة دون ملل أو تعب؛ حتى نجحت في إيقافها بمساعدة بعض قادة السيارات بالشارع، وتم القبض على الخاطف وفوجئوا أن المخطوف شاب سوري وليس فتاة.

وأثار الفيديو إعجاب واحترام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بقوة الفتاة ووالدتها وإصرارهما على تحرير المخطوف دون خوف، وأعربوا عن أملهم أن يصبح كل رجال وسيدات الشارع المصري في شجاعة هذه الفتاة.

ولفت رواد مواقع التواصل أن الشاب المخطوف سوري وليس مصريًا، وأن الشرطة قامت بالقبض علي الخاطفين وتوجيه التحية للأسرة الشجاعة دون أن يظهر ذلك بالفيديو.