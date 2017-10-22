أنغام تكشف سبب اعتذارها عن “مهرجان الموسيقى العربية”

كشفت الفنانة المصرية أنغام، الأحد، عن أسباب عدم تواجدها في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الجديدة.

وقالت في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “اعتذارها عن عدم حضور المهرجان، كان بسبب انشغالها وارتباطها بالعديد من الحفلات خارج مصر بالتزامن مع موعد انطلاق الفعاليات”.

وأشارت إلى أن “ما نشر في المواقع والصحف الإلكترونية عن وضعها شروطاً للمشاركة في المهرجان والتي رفضتها دار الأوبرا المصرية غير صحيح بتاتاً”.

وأكدت، أن “الأوبرا المصرية هى البيت الفني الكبير الذي يتمنى أي فنان الغناء فيه وأنها مدينة لها بالكثير، وأن غيابها عن المهرجان بسبب أمور خارجة عن إرادتها، والتزامها بعقود فنية خارج البلاد”.

يشار إلى أن أنغام شاركت في الدورة الماضية لمهرجان الموسيقى العربية، وأحيت الليلة قبل الأخيرة، وقدمت لأول مرة أغنية “أكتبلك تعهد” على المسرح الكبير، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً.

وعن اعتذار عدد من زميلاتها عن عدم الحضور أيضًا، قالت الفنانة المصرية، إن “لكل إنسان ظروفه وأسبابه، ولكنني أعرف أن كل المطربين يقدرون قيمة الأوبرا، ومن المستحيل أن يتخلوا عنها، لكن ظروف السفر والتعاقدات تقف عائقاً أمام الفنان وتمنعه من المشاركة”.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وتستمر لغاية الـ 15 من الشهر ذاته، حيث ستكون هذه الدورة مهداة لروح الفنان محسن فاروق.

ووضُعت دار الأوبرا في موقف محرج، بعد اعتذار نجوم كبار أمثال أنغام وآمال ماهر وخالد سليم وآخرين، هم بالأساس من دار الأوبرا التي ساهم في نجاحهم بحسب رئيسة الدار إيناس عبد الدايم.