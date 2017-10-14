حاسبة عملاقة ترصد الوقت المتبقي للرئيس ترامب في الحكم (صور)

بعد أن أثارت حيرة سكان مدينة نيويورك مُنذ تعليقها في حزيران/يونيو الماضي، أعلى أحد مباني حي “لونغ آيلند سيتي”، كشف براندون ستوسوي أحد مُصممي الساعة العملاقة المُكوّنة من صف من الأرقام الساطعة باللون الأحمر، أنها حاسبة ترصد العد التنازلي لمغادرة دونالد ترامب كرسي الرئاسة الأمريكية.

وذكر ستووي لموقع DNA info للقصص الإخبارية في نيويورك، أنه “مع مجموعة من المُصممين ابتكروا الحاسبة خلال إحياء حدث كوميدي الصيف الماضي، وقرروا إبقاء الغرض منها غامضًا، حتى تُثير اهتمام الناس أكثر ويخرجوا باستنتاجاتهم الخاصة”.

ويمكن لكافة ضواحي مدينة نيويورك من بينها مانهاتن رؤية اللوحة الرقمية العملاقة.

وقال ستوسوي: إن “الحاسبة بمثابة تذكير باستمرارية الزمن حتى النهاية، حيث يعتزم وفريقه الحفاظ على تشغيلها حتى نهاية عهد ترامب”.

ولفت إلى أنه “في حال انتهاء فترة ولاية ترامب قبل الموعد المقرر، فإن الحاسبة مبرمجة للقفز إلى الصفر، وفي حال انتخب لولاية ثانية فسيعيدون تشغيلها لأربع سنوات أخرى”.