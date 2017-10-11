دبلوماسي سوداني يهتك عرض فتاة بحانة في نيويورك

أخلت الشرطة الأمريكية سبيل دبلوماسي سوداني، هتك عرض فتاة عشرينية داخل حانة في مدينة نيويورك، نظرا لتمتعه بحصانة دبلوماسية.

ونقلت صحيفة “ديلي نيوز” الأمريكية عن الفتاة، التي تبلغ من العمر 23 عاما، قولها إن الدبلوماسي السوداني، ويدعى حسن صالح، ويبلغ من العمر 36 عاما، قام بتحسس صدرها ومؤخرتها في حوالي الساعة 2:30 صباح يوم الأحد الماضي في حانة “بار نون” بمنطقة “إيست فيليدج” بنيويورك.

وأبلغت الفتاة حراس الأمن بالحانة بالحادثة، والذين بدورهم أبلغوا الشرطة، التي حضرت وضبطت صالح قبل أن تأخذ شهادات من كانوا متواجدين وقت الحادثة، ليحاول حينها الدبلوماسي الهرب.

وقام رجال الشرطة بملاحقته والإمساك به وتكبيل يديه واصطحابه إلى قسم الشرطة وأثناء استجوابه أثبت أنه دبلوماسي وأطلق سراحه نظرا لقوانين الحصانة الدبلوماسية.

وتعليقا على هذه الأنباء قال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية إن “بعض وسائط الإعلام تداولت اتهاما بانتهاك دبلوماسي ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك للآداب والسلوك القويم”.

وتابع أن البعثة ورئاسة الوزارة تواصلتا فوراً لاستقصاء الحقائق والتحقيق مع الدبلوماسي المعني بشأن الاتهام المنسوب إليه وفقاً للقانون واللوائح ذات الصلة، مؤكداً أن الوزارة تأخذ بكل جد وصرامة أي اتهام بانتهاك قواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي اعتقلت الشرطة الأمريكية دبلوماسيا سودانيا آخر يدعى محمد عبدالله علي عندما رقص بطريقة جنسية مع امرأة في محطة مترو أنفاق بمدينة “مانهاتن” ووجهت له تهمة الاعتداء الجنسي واللمس القسري.

وعلى نحو مماثل، تم إطلاق سراحه بعد إثبات أن عمله يخضع للحصانة الدبلوماسية.