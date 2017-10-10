الخرطوم تتحقق من اتهام دبلوماسي سوداني بالتحرش بفتاة أمريكية

أعلنت الخرطوم، يوم الثلاثاء، أنها “تتقصّى حقيقة اتهام دبلوماسي من بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بـ”انتهاك الآداب والسلوك القويم”، في إشارة لحديث وسائل إعلام عن اتهامه بـ”التحرش” بفتاة أمريكية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، ولم يتضمّن اسم الدبلوماسي أو أي إشارة إليه.

وأمس الاثنين، تداولت وسائل إعلام أمريكية، أنباء عن القبض على دبلوماسي ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتهمة “التحرش” بفتاة أمريكية، قبل أن يتم الإفراج عنه بسبب وضعه الدبلوماسي.

وقال “الخضر” إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت “اتهاماً بانتهاك دبلوماسي ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك للآداب والسلوك القويم”.

وأضاف: “وتواصلت الخارجية فوراً بالبعثة لاستقصاء الحقائق والتحقيق مع الدبلوماسي المعني بشأن الاتهام المنسوب إليه، وفقًا للقانون واللوائح ذات الصلة”.

وأكد “الخضر” أن وزارة الخارجية “تأخذ بكل جدٍ وصرامةٍ أي اتهامٍ بانتهاك قواعد السلوك المهني، وأخلاقيات الوظيفة العامة”.