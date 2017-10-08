إقليم بونتلاند في الصومال يعلن قتل ربان سفينة إيرانية على سواحل البلاد‎

أعلنت سلطات إقليم بونتلاند شمالي شرقي الصومال، الأحد، مقتل ربان سفينة إيرانية لم تستجب لأوامر قوات خفر السواحل المحلية بالتوقف.

وقال محمد عبدي حاشي، قائد قوات حماية ميناء بوصاصو، في تصريح للإعلام المحلي، إن قوات خفر السواحل نفذت عملية أمنية على سواحل بونتلاند بعد رصدها سفينة إيرانية كانت تقوم بعمليات صيد غير شرعي في ساحل رأس حافون.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل ربان السفينة التي كانت تقل نحو 8 إيرانيين إثر إطلاق النار على السفينة نتيجة لعدم انصياع طاقمها لأوامر خفر السواحل ومحاولتهم الفرار.

وأكد المسؤول الأمني أن قوات خفر السواحل المكلفة بحماية سواحل بونتلاند تمكنت من إلقاء القبض على السفينة الإيرانية وطاقمها، مشيرًا إلى أنه سيكشف هوياتهم في وقت لاحق.

وتنشط قوات خفر سواحل إقليم بونتلاند في محاربة الصيد غير الشرعي وتهريب الأسلحة على سواحل شمال شرق الصومال، بحسب مراسل الأناضول.

ولم تعلّق السلطات الإيرانية حتى الساعة على الحادث.

وتعاني سواحل الصومال التي يزيد طولها على 3 آلاف كلم من عمليات صيد غير مشروعة، من قبل السفن الأجنبية بذريعة محاربة القرصنة،إلى جانب تهريب الأسلحة إلى الصومال.

يذكر أن زعماء بونتلاند، أعلنوا في 1998، استقلال الإقليم عن الصومال بشكل مؤقت (تمتعه بحكم ذاتي) إلى غاية عودة الأمن للبلد الذي يعاني من حرب أهلية منذ 1991، وهو ما ترفضه السلطات الصومالية.