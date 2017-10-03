هيئة الترفيه السعودية تعاقب منظم فعالية سمح برقص فتاة أمام الحضور (فيديو)

قررت الهيئة العامة للترفيه في السعودية توقيع العقوبة “اللازمة” على منظم سمح برقص فتاة أمام الحضور خلال فعالية ثقافية في الرياض، واعتُبر فعله مخالفة صريحة لبنود الرخصة المتفق عليها.

وتضمنت العقوبة الموقّعة على وقف التعامل بشكل تام مع المؤسسة المنظمة، وتغريمها 100 ألف ريال.

وقالت الهيئة إن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول رقص طفلة من جنسية عربية تبلغ من العمر 12 عاماً في إحدى الفعاليات المرخصة من قبلها، في مدينة الرياض، كان محل البحث والتحقيق من قِبل الهيئة فور حصول هذا التجاوز الذي أتى نتيجة لمخالفة صريحة لمنظم الفعالية لبنود الرخصة الممنوحة له، حيث قام المنظم بتغيير الفقرة وعرض الفقرة الأخرى دون أي موافقة مسبقة من الهيئة أو حتى إشعار مسبق وإخطار.

وتؤكد الهيئة العامة للترفيه على أهمية التزام منظمي الفعاليات باشتراطات الرخص الممنوحة لهم، وعدم التغيير في محتوى أي فعالية دون العودة إلى الهيئة والحصول على إذن كتابي بذلك.