أكثر مما تعلمه عن نفسك.. هذا ما يعرفه غوغل عنك (صور)
على الرغم من أن غوغل مفيد للغاية، فمن الجدير بالذكر أيضًا أن عملاق الإنترنت هذا يعرف الكثير عنك، ففي الواقع، قامت شركة غوغل بجمع البيانات حول مستخدميها لسنوات.
إذا كنت مثل معظم الأشخاص، فمن المحتمل أنك تستخدم خدمات غوغل مرات عدة في اليوم، مثل البحث عن توقعات الطقس أو معرفة أسرع طريقة للوصول إلى مكان ما عبر خرائط غوغل، أو إرسال بريد إلكتروني إلى صديق عبر الإيميل أو بمشاهدة فيديو على يوتيوب.
تقوم تلك الخدمات سراً بتتبع مستخدميها وتجمع الكثير من المعلومات عنهم. ولكن هل سبق لك أن فكرت بالضبط في نوع المعلومات التي يعرفها غوغل عنك وماذا يفعل بها؟
تعرف أكثر مما تعتقد
لنكن صادقين، غوغل هي شركة رائدة في جمع البيانات. وإذا كان لديك حساب أو تستخدم منتجات الشركة، فمن المحتمل أنك قد قدمت لها بالفعل بعض المعلومات عن نفسك مثل الاسم، ومعلومات الاتصال، والمستندات التي حفظتها على "غوغل درايف" على سبيل المثال لا الحصر. لكن ما قد لا تدركه هو أن غوغل يتتبع سجل موقعك، وسجل بحثك، ومقاطع الفيديو التي تشاهدها على يوتيوب، ونوع الجهاز الذي تستخدمه، والتطبيقات التي تقوم بتنزيلها على هذا الجهاز. وحتى الهاتف أو الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد يعد بمثابة نقطة وصول لبياناتك.
محرك بحث غوغل
كان لدى معظم الأشخاص إعلانات مرتبطة بعمليات البحث الأخيرة على غوغل، ثم تابعوها على مواقع ويب مختلفة لعدة أيام أو حتى أسابيع بعد البحث؛ وذلك لأن غوغل يقوم بتخزين عمليات البحث الخاصة بك ونتائجها، ويتتبع الروابط التي تنقر عليها في كل موقع ويب تزوره أثناء البحث. وتستخدم الشركة هذه المعلومات ونشاط التطبيقات وسجل يوتيوب وأي نشاط آخر في حساب غوغل، لاستهدافك بالإعلانات وإنشاء تجربة شخصية موجهة خصيصًا لك. ولاحظ أنه في أغلب الأحيان عندما تبحث عبر غوغل، تشاهد على الفور إعلانات للمنتجات ذات الصلة بهذا البحث على موقع الويب التالي الذي تزوره، وهذا ما يعرف بتخصيص الإعلانات.
خرائط وصور غوغل
تعد خرائط غوغل أفضل أداة تنقل متاحة على الإطلاق. وإذا كنت تستخدم هذه الخرائط، فسيعرف غوغل كل مكان كنت فيه حتى ولو لم تكن ميزة الـ"GPS" قيد التشغيل على هاتفك.
في السياق عينه، إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد، وكنت تستخدم الكاميرا، فأنت تستخدم تطبيق صور غوغل الذي يقوم بجمع البيانات لموقع كل صورة.
لكن لماذا يهتم غوغل بسجل مواقعك؟ السبب بسيط، وهو أنه يريد أن يقدم لك الإعلانات ذات الصلة، ويوفر لك تجربة لطيفة وشخصية عند استخدام خدماته. ومن خلال معرفة المكان الذي كنت فيه، يستطيع غوغل التنبؤ بالمكان الذي تريد الذهاب إليه.
تحديد هويتك
تعتقد شركة غوغل أن بإمكانها معرفة الكثير عنك من خلال الروابط التي نقرت عليها والمواقع التي زرتها على الويب. ويتم استخدام البيانات التي تم جمعها عنك لإنشاء ملف تعريف عن هويتك. على سبيل المثال، ما هي حالتك الاجتماعية، بحيث إنه من غير المحتمل أن يتسوق الشخص المتزوج لشراء خواتم الخطوبة. كذلك يعرف غوغل ما آراؤك السياسية من خلال زيارتك لموقع الويب الخاص بمرشح سياسي أو منظمة سياسية.
إذا قمت بزيارة صفحة التبرع أثناء وجودك هناك، فهم يعرفون ذلك أيضًا. أما إذا كنت تبحث عن مقاطع فيديو للأطفال، فهذا قد يعني أن هناك أطفالاً في منزلك. ويعرف غوغل أيضًا ماذا تريد أن تفعل، فإذا كانت عمليات البحث تحتوي على أشياء مثل البحث عن متنزه قريب أو عن موقع أثري في بلد ما، تحلل غوغل ذلك وتعرف ماذا تنوي أن تفعل في المستقبل.
الحد من التتبع
إذاً، ما الذي يمكنك فعله لمنع غوغل من تتبع كل تحركاتك؟ ماذا لو كنت لا تريد للشركة أن تعرف كل ما تفعله على شبكة الويب العالمية؟ الخبر السار هو أنه يمكنك ضبط إعداداتك في غوغل للحد من عملية جمع البيانات التي تحدث معك.
وفي الإعدادات قم بإيقاف تشغيل سجل المواقع الخاصة بك. كذلك يمكنك التفكير في استخدام محركات البحث البديلة مثل "DuckDuckGo" التي لا تجمع البيانات ولا تتبعك.