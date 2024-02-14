أكثر مما تعلمه عن نفسك.. هذا ما يعرفه غوغل عنك (صور)

على الرغم من أن غوغل مفيد للغاية، فمن الجدير بالذكر أيضًا أن عملاق الإنترنت هذا يعرف الكثير عنك، ففي الواقع، قامت شركة غوغل بجمع البيانات حول مستخدميها لسنوات.

إذا كنت مثل معظم الأشخاص، فمن المحتمل أنك تستخدم خدمات غوغل مرات عدة في اليوم، مثل البحث عن توقعات الطقس أو معرفة أسرع طريقة للوصول إلى مكان ما عبر خرائط غوغل، أو إرسال بريد إلكتروني إلى صديق عبر الإيميل أو بمشاهدة فيديو على يوتيوب.

تقوم تلك الخدمات سراً بتتبع مستخدميها وتجمع الكثير من المعلومات عنهم. ولكن هل سبق لك أن فكرت بالضبط في نوع المعلومات التي يعرفها غوغل عنك وماذا يفعل بها؟

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