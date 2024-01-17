فادي خفاجة يغادر المستشفى بعد حادث سير مروع

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنّ مواطنه الفنان فادي خفاجة غادر المستشفى بعد أن ظلّ تحت الملاحظة الطبية، في أحد المستشفيات.

ووفق موقع "القاهرة 24"، قال إيهاب فهمي، إن "أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تدخل فور علمه بتعرض فادي خفاجة لحادث سير، إذ تم نقله إلى مستشفى، وبعد خضوعه للملاحظة الطبية، واطمئنان الأطباء على استقرار صحته، تم السماح له بالمغادرة".

وكانت الفنانة المصرية منة جلال قد كشفت عن تعرض فادي خفاجة لحادث سير، مساء أمس الثلاثاء، ونقله للمستشفى.

وقالت منة في منشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك "فادي في العناية المركزة تحت الملاحظة عشان يطمنو على المخ، لما العربية اتقلبت وهو الحمد الله في تحسن".

بدورها، كشفت الفنانة نهال عنبر المسؤول عن الملف الصحي بنقابة الممثلين لـ "إرم نيوز" تفاصيل الحادث قائلة: "فادي كان في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك أثناء قيادته لسيارته مساء أمس الثلاثاء، لتنحرف به السيارة وتنقلب وهو بداخلها، ليقوم المارة بإخراجه منها ونقله إلى المستشفى".

وأشارت عنبر إلى أن الأطباء قاموا بحجزه داخل العناية المركزة للاطمئنان على دماغه خوفا من حدوث ارتجاج نظرا لاصطدام رأسه، مشيرة إلى أنه أصيب ببعض الكدمات في جسده.

وكان الفنان فادي خفاجة قد اتجه لـ تطبيق تيك توك؛ للحصول على المال بعد أن كشف أنه لا يعمل، وأن المنتجين لا يطلبونه، معربا عن غضبه ومهاجما الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.