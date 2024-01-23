ليلى عبداللطيف تعلق على طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

علقت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف على انفصال الفنانين المصريين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بعد أقل من أسبوعين على توقعاتها بحدوث ذلك.

ونفت "عبداللطيف" لبرنامج "إي تي بالعربي"، أن تكون "منجمة" أو لها أي صلة بما يسمى "عالم النجوم"، مشددة على أنها تتمتع فقط "بإلهام وإحساس قويّين لا أكثر ولا أقل".

وقالت إنها لو كانت على معرفة شخصية بياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، لكانت اتصلت بهما وحذرتهما من مشكلة ستحدث، لافتة إلى أنها كانت "ستقف إلى جانبهما"، مما كان سيجنبهما الطلاق.

وأضافت ليلى عبداللطيف أنها "تصلي لأجل عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي"، مؤكدة أنها مستعدة لإجابة ياسمين عبدالعزيز عن أي شيء لو سألتها، متمنية أن تعود للعوضي.

وقبل أسبوع، أعلن الفنانان المصريان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد 4 سنوات على زواجهما.

وأكدت ياسمين خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت: "تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

كما أعلن أحمد العوضي كذلك عبر حساباته في مواقع التواصل عن طلاقه من ياسمين، معلقا: "تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وشكل إعلان الثنائي المصري لطلاقهما صدمة لجمهورهما، خاصة أنه يأتي بعد دقائق فقط من نشر "العوضي" تهنئة عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام" لياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها.

ويأتي إعلان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز عن طلاقهما، بعد معلومة كشفت عنها ليلى عبداللطيف عن طلاقهما، أثناء استضافتها في برنامج تلفزيوني يتطرق إلى توقعات عام 2024، إذ ألمحت آنذاك أن الفنانين المصريين سينفصلان بشكل مفاجئ.

ومنذ ذلك الحين، دأب الفنانان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على نفي توقع ليلى عبداللطيف، إذ نشرت الفنانة "عبدالعزيز" في حينها عبر حسابها في "إنستغرام" جزءا من لقاء ليلى عبداللطيف في الأول من يناير/كانون الثاني من هذا العام، مرفقا بتعليق، جاء فيه: "يا ساتر يا رب، بلاش إنتي يا ليلى".

واستمر الفنانان المصريان طوال أسبوعين في السخرية من توقع ليلى عبداللطيف، كما ردّ أحمد العوضي على ذلك بالقول: "كذب المنجمون ولو صدقوا"، قبل أن يعلنا طلاقهما بالفعل.