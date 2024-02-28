جراحة إنقاص الوزن تعود بفوائد على مرضى السكري

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة جاما، أن جراحة علاج البدانة، والمعروفة أيضًا باسم جراحة إنقاص الوزن، أكثر فعالية من التدبير غير الجراحي بالأدوية للتحكم في مستويات السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وبحسب تقرير نشره موقع "سي إن إن"، قارنت الدراسة بين 262 مشاركًا خضعوا لجراحة إنقاص الوزن مع أولئك الذين خضعوا للتدبير الطبي غير الجراحي. كانت مستويات السكر في الدم لدى المجموعة التي خضعت للجراحة أقل، واستخدموا أدوية أقل لمرض السكري، وكانوا أكثر عرضة لتحقيق اختفاء مرض السكري تدريجيًّا.

يقدم هذا البحث دليلًا قويًّا على فعالية جراحة علاج السمنة على المدى الطويل في تحسين السيطرة على داء السكري من النوع الثاني، إذ تعمل جراحة إنقاص الوزن على تغيير الجهاز الهضمي؛ ما يؤدي إلى تقليل تناول الطعام والتغيرات الهرمونية العصبية التي تخفض مستويات السكر في الدم، وتعالج داء السكري من النوع الثاني.

وفي حين يوصى بإجراء جراحة إنقاص الوزن للأفراد الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 35 أو أعلى، فإن نتائج الدراسة تدعم استخدامها لمن يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 35، والذين يعانون من صعوبة التحكم في مستويات السكر في الدم باستخدام الأدوية وحدها.