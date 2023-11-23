ما العلاقة بين مرض السكري والاكتئاب؟

أظهرت مراجعة بحثية لدراستين جديدتين أن سوء التغذية يسهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما يؤثر على الصحة العقلية والنفسية.

ووفقًا لموقع "ديربورن" الأمريكي، أشارت نتائج البحث إلى أن مرض السكري مرتبط في الإصابة بالاكتئاب والقلق، والعكس صحيح.

وبحسب مجلة "ميديكال إكسبريس"، توصلت الطبيبة رائدة البصيري المشرفة على البحث من جامعة "جورج ماسون" إلى أنّ اتباع نظام غذائي غني بالكاربوهيدرات وفقير بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامين د، وفيتامين هـ، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، والسيلينيوم، والمغنيسيوم، مرتبط بتفاقم مشاكل الصحة النفسية وتطور مرض السكري من النوع الثاني.

وتابعت البصيري "تؤكد الأدلة العلمية الحالية الفوائد المحتملة لاتباع نظام غذائي متوازن في التقليل من أعراض القلق والاكتئاب وتعزيز التحكم في نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري".