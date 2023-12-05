نوّة "قاسم" تضرب سواحل مصر.. هل ستختفي الإسكندرية بفعل علو الأمواج؟

غرق الإسكندرية

خلال قمة المناخ "كوب 26" التي استضافتها مدينة غلاسكو الإسكتلندية، حذّر رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، من اختفاء ثلاث مدن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، من بينها مدينة الإسكندرية في مصر.

الأمر الذي استبعده الدكتور أحمد عبد العال في الوقت الراهن، على أساس أن غرق المحافظة يتوقف على ارتفاع سطح البحر المتوسط بمقدار متر على الأقل، لذا تُجابه الدولة هذا الارتفاع بإجراءات عدة، لحماية الشواطئ والممتلكات من المخاطر المحتملة.

ويتوقع تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه "بحلول عام 2050، قد يرتفع منسوب البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي؛ ما ينتج عنه غمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية، مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد".

وحال ارتفاع منسوب البحر بمقدار نصف متر، "قد تغرق 30% من مدينة الإسكندرية؛ ما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص أو أكثر"، بحسب التقرير.

وفي عام 2015، أدَّت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة إلى مقتل العديد من الأشخاص، وتشريد مئات الأسر وأضرار بملايين الدولارات في الممتلكات الخاصة في جميع أنحاء المناطق الساحلية بالإسكندرية.