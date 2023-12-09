بين الربح السريع والمخاطر المحتملة.. "تيك توك" يثير جدلًا في مصر

قررت إحدى المحاكم المصرية تجديد حبس التيك توكر الشهير كروان مشاكل، بعد اشتراكه مع إحدى مقدمات البرامج على إحدى الفضائيات الخاصة في بث مقاطع فيديو مخلة ومنافية للآداب، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والتعدي على قيم المجتمع ومبادئه.

ولم تكن قضية مشاكل، التي أثارت جدلًا كبيرًا، القضية الأولى من نوعها، إذ شهدت السنوات الماضية، الكثير من القضايا المتعلقة بـ"التحريض على الفسق"، والتي جعلت البعض يطالب بحظر "تيك توك" داخل مصر.

وسيلة للربح السريع

من وجهة نظر استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إسلام غانم، أصبح "التيك توك" وسيلةً للربح السريع في مصر والعالم العربي، من خلال انتشار مقاطع فيديو، بمحتوى غير هادف وغير مفيد في أكثر الأحيان، ويعود سبب الانتشار إلى ارتفاع عدد مستخدمي المنصة في المنطقة.