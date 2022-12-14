والد أشرف حكيمي: لم أكن سعيدًا بإقصاء إسبانيا.. وأتمنى تتويج المغرب بكأس العالم

تحدث حسن حكيمي، والد النجم المغربي أشرف حكيمي، لإذاعة "el larguero" عن تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وإقصاء المنتخب الإسباني من دور الـ16.

وقال والد أشرف حكيمي: "لم أكن سعيدًا عندما هزمنا إسبانيا، أعتقد أن الفريق الأفضل كان يجب أن يفوز، لكنها في النهاية كرة القدم".

وتأهل المنتخب المغربي لدور ربع النهائي على حساب إسبانيا في دور الـ16 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم الفوز بضربات الترجيح 3-0.

وأقصى المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في ربع النهائي بالفوز 1-0 وسيواجه منتخب فرنسا في نصف النهائي، مساء اليوم الأربعاء.