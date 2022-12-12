زوجة أشرف حكيمي تلومه بسبب "تأخره عليها" بعد نهاية مباراة المغرب والبرتغال (فيديو)
شهدت مباراة المغرب ضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، لقطة طريفة بطلها أشرف حكيمي وزوجته.
وحقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على حساب نظيره البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب الثمامة، ليتأهل "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.
وتم تداول فيديو عقب المباراة ظهرت فيه زوجة أشرف حكيمي وهي غير سعيدة بسبب تأخره عليها وعدم الاحتفال معها عقب صافرة النهاية والتأهل لنصف النهائي على حساب البرتغال.
وظهرت زوجة حكيمي وكانت تلومه على أنه قام بالدوران حول الملعب، والاحتفال مع الجماهير وزملائه والطاقم الفني، قبل أن يذهب إليها.
ويدين المغرب بتأهله للهدف الذي سجله يوسف النصيري، الذي أصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، برصيد 3 أهداف.
وفي الدقيقة 93 طُرد وليد شديرة لاعب المغرب، حيث أشهر له الحكم الإنذار الثاني لتدخله القوي مع جواو فيليكس لاعب البرتغال.
وأصبح المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي على الإطلاق.
ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:00 بتوقيت السعودية على إستاد "البيت".
يذكر أن الفائز من مباراة المغرب وفرنسا سيلتقي في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري، المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الأرجنتين وكرواتيا.