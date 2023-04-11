ليفاندوفسكي: ميسي مكانه في برشلونة وأتمنى اللعب بجواره الموسم المقبل
أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن رغبته في اللعب بجوار ليونيل ميسي، في الموسم المقبل، في ظل التقارير التي تتحدث عن سعي النادي الإسباني لعودة النجم الأرجنتيني.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت"، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لي، سيكون ميسي دائمًا جزءًا من برشلونة، إذا عاد، ليس فقط للجماهير، ولكن أيضًا للاعبين، فسيكون ذلك رائعًا، مكانه هنا في برشلونة".
وأضاف: "لا أعرف ما سيحدث، لست الشخص الذي يمكنك أن تسأله، لكنني آمل أن نلعب معًا الموسم المقبل، نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين بالتأكيد".
وتابع: "لم نفز بالدوري في السنوات الثلاث الماضية، والآن نحن على المسار الصحيح، بالنسبة للشباب وبالنسبة لي، هذا مهم للغاية، سيكون أول لقب كبير لنا، الآن نحن نركز على الدوري، علينا اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف وإسعاد الجماهير؛ لكن علينا أيضًا أن نبدأ التفكير في الموسم المقبل".
وعن الإصابة التي تعرض لها في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، قال: "تعرضت لضربة أمام ريال مدريد من ميليتاو، لكنني دائما كنت أريد اللعب".
وأردف: "في الأمس استيقظت ولم أستطع المشي، لكنني حاولت اللعب، واضطررت إلى وضع رباط ضاغط على منطقة الإصابة ضد جيرونا، هذا جزء من كرة القدم، وأحاول دائما أن أكون جاهزا لمساعدة زملائي، الأمر الجيد هو أنني سأكون بخير في المباراة المقبلة".
وأكمل: "يجب علي اللعب بشكل أفضل، لكن ضربة ميليتاو أوصلت جسدي إلى حالة سيئة".
واستطرد: "في المباراتين الأخيرتين لم نقدم أفضل أداء، لكن يجب علينا أن نتطور في الـ10 مباريات المتبقية، ومن جانبي سأحاول أن أكون في أعلى مستوى".