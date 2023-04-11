ليفاندوفسكي: ميسي مكانه في برشلونة وأتمنى اللعب بجواره الموسم المقبل

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن رغبته في اللعب بجوار ليونيل ميسي، في الموسم المقبل، في ظل التقارير التي تتحدث عن سعي النادي الإسباني لعودة النجم الأرجنتيني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت"، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لي، سيكون ميسي دائمًا جزءًا من برشلونة، إذا عاد، ليس فقط للجماهير، ولكن أيضًا للاعبين، فسيكون ذلك رائعًا، مكانه هنا في برشلونة".

وأضاف: "لا أعرف ما سيحدث، لست الشخص الذي يمكنك أن تسأله، لكنني آمل أن نلعب معًا الموسم المقبل، نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين بالتأكيد".