ماذا ينتظر ميسي من أجل اتخاذ خطوة عودته إلى برشلونة؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الأحد، عن الأسباب وراء صمت الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن التقارير التي تربطه بالعودة إلى برشلونة.

ويرتبط النجم الأرجنتيني بعقدٍ مع باريس سان جيرمان حتّى نهاية منافسات موسم 2023/2022؛ ما يتيح له الانتقال لفريق آخر في الميركاتو المقبل.

وما زال مستقبل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا مجهولًا، وسط تكهنات بعودته إلى متصدر مسابقة الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك اجتماعين سيحسمان موقف ميسي من العودة إلى برشلونة.