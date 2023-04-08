سبورت: باريس سان جيرمان يضغط لتجديد عقد ميسي
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن باريس سان جيرمان كثف جهوده لمحاولة تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مواجهة خطر احتمال عودة اللاعب إلى برشلونة.
ووفقا للصحيفة فإن إدارة باريس سان جيرمان تريد بقاء ميسي مع الفريق بعد فوزه بكأس العالم والكرة الذهبية ويأملون في التوصل إلى اتفاق على التجديد لموسم واحد رغم أن العرض الأول المقدم لم يقنع اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يدرك أن هناك مجالا للمناورة، وتدرك أيضا أنه لن يكون من السهل على ميسي الاستمرار مع الفريق.
وأكدت أن باريس سان جيرمان أراد تجديد عقد ميسي بمجرد انتهاء كأس العالم، وكانت هناك محاولة ثانية قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
لكن منذ ذلك الحين خرجت المفاوضات عن السيطرة بسبب الرسائل المستمرة القادمة من برشلونة.
كما أن "الجو المخلخل" في باريس سان جيرمان لا يساعد أيضًا على تجديد عقد ميسي حيث إن المشروع الرياضي يتخبط والمشجعون يطلقون صافرات استهجان ضد اللاعبين وبالتحديد ميسي.
ومن الناحية الرياضية ليس من الواضح على الإطلاق كيف سيستمر مشروع باريس سان جيرمان، في حين لدى ميسي شكوك بعد عامين تقريبا لم يتمكن فيهما من المنافسة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يراقب فيه برشلونة وضع اللاعب.
ويعول باريس سان جيرمان على ميسي في مشروعه القادم، كما أن كيليان مبابي أيضًا يأمل أن يظل ميسي جزءا من الفريق حيث إن علاقتهما جيدة ويحظيان باحترام متبادل.
وسيضغط باريس سان جيرمان من الآن فصاعدًا من خلال رئيسه ناصر الخليفي، الذي يقود شخصيًا المفاوضات من أجل استمرار ميسي البالغ من العمر 35 عاما.