سبورت: باريس سان جيرمان يضغط لتجديد عقد ميسي

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن باريس سان جيرمان كثف جهوده لمحاولة تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مواجهة خطر احتمال عودة اللاعب إلى برشلونة.

ووفقا للصحيفة فإن إدارة باريس سان جيرمان تريد بقاء ميسي مع الفريق بعد فوزه بكأس العالم والكرة الذهبية ويأملون في التوصل إلى اتفاق على التجديد لموسم واحد رغم أن العرض الأول المقدم لم يقنع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يدرك أن هناك مجالا للمناورة، وتدرك أيضا أنه لن يكون من السهل على ميسي الاستمرار مع الفريق.