لابورتا: نفكر في تجديد عقد تشافي وبوسكيتس وتكريم ميسي

وتعاقد لابورتا مع تشافي بعد إقالة كومان في الخريف، ودعم المدير الفني السابق للسد القطري والبالغ من العمر 43 عامًا ليقود الفريق إلى صدارة الليغا حاليا بفارق تسع نقاط في صدارة الدوري الإسباني.

وينتهي عقد تشافي في عام 2024، لكن لابورتا استغل مؤتمره الصحفي للتعبير عن أنه يجب على النادي وعلى الأرجح أن يعرض عليه تجديد عقده للبقاء على مقاعد البدلاء لفترة أطول.

واعترف لابورتا خلال المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام إسبانية مختلفة: "لقد فكرت بالفعل في تجديد عقد تشافي، أعتقد أننا يجب أن نجدده. إنه يعرف النادي وبرشلونة جيدا، لا يطلب منا أشياء مجنونة (بشأن الانتقالات والتعاقدات).. إنه يتفهم تماما وضع النادي".

على الرغم من أن برشلونة غارق في الديون وتم تحذيره من اقتطاع 200 مليون يورو (212.5 مليون دولار) من فاتورة الأجور، فقد أخبرهم أيضًا رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أنه لا يمكنهم التعاقد مع لاعبين جدد في الصيف.

لكن لابورتا لم ينزعج من هذا، وأشار "سنتعاقد بالتأكيد مع ظهير قبل موسم 2023/2024، سنحاول قدر المستطاع القيام بالتعاقدات. ولكن لاعب ما سيضطر إلى الرحيل في خط الوسط، أعتقد أننا نملك لاعبين رائعين ولا أعتقد أنه ضروري (جلب لاعبين جدد)".

وقال لابورتا في إشارة إلى أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة "لدينا أكاديمية توفر بالتأكيد لاعبين للفريق الأول، ويجب على تشافي أيضًا تشجيع شباب لا ماسيا".