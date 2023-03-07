لابورتا: نفكر في تجديد عقد تشافي وبوسكيتس وتكريم ميسي
كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة متصدر الليغا، عن نيته تجديد عقد المدير الفني تشافي هيرنانديز، بينما أشار أيضًا إلى عقد صفقات جديدة.
وعقد لابورتا مؤتمرا صحفيا بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، للاحتفال بمرور عامين على توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
وفي صيف ذلك العام، تعرض لانتقادات لعدم التفاوض من تشافي ليصبح المدير الفني للنادي الكتالوني بعد نتائج غير جيدة تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان.
وتعاقد لابورتا مع تشافي بعد إقالة كومان في الخريف، ودعم المدير الفني السابق للسد القطري والبالغ من العمر 43 عامًا ليقود الفريق إلى صدارة الليغا حاليا بفارق تسع نقاط في صدارة الدوري الإسباني.
وينتهي عقد تشافي في عام 2024، لكن لابورتا استغل مؤتمره الصحفي للتعبير عن أنه يجب على النادي وعلى الأرجح أن يعرض عليه تجديد عقده للبقاء على مقاعد البدلاء لفترة أطول.
واعترف لابورتا خلال المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام إسبانية مختلفة: "لقد فكرت بالفعل في تجديد عقد تشافي، أعتقد أننا يجب أن نجدده. إنه يعرف النادي وبرشلونة جيدا، لا يطلب منا أشياء مجنونة (بشأن الانتقالات والتعاقدات).. إنه يتفهم تماما وضع النادي".
على الرغم من أن برشلونة غارق في الديون وتم تحذيره من اقتطاع 200 مليون يورو (212.5 مليون دولار) من فاتورة الأجور، فقد أخبرهم أيضًا رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أنه لا يمكنهم التعاقد مع لاعبين جدد في الصيف.
لكن لابورتا لم ينزعج من هذا، وأشار "سنتعاقد بالتأكيد مع ظهير قبل موسم 2023/2024، سنحاول قدر المستطاع القيام بالتعاقدات. ولكن لاعب ما سيضطر إلى الرحيل في خط الوسط، أعتقد أننا نملك لاعبين رائعين ولا أعتقد أنه ضروري (جلب لاعبين جدد)".
وقال لابورتا في إشارة إلى أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة "لدينا أكاديمية توفر بالتأكيد لاعبين للفريق الأول، ويجب على تشافي أيضًا تشجيع شباب لا ماسيا".
ميسي ونيغريرا
وعن قضية خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، قال لابورتا: "لقد أعددنا مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذا الموضوع، لقد أوضحنا أن برشلونة لم يشتر حكاما أبدا ولا ينوي شراء الحكام مطلقا".
وعن رحيل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، شدد رئيس النادي الكتالوني: "كان عليّ أن أتخذ هذا القرار، المؤسسة فوق الجميع، لم يكن لدينا اللعب النظيف، لدي شعور حزين، كان عليّ أن أختار، واخترت المؤسسة".
وأضاف: "لقد التقيت والد ميسي مؤخرا وهنأته على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، نحن نتحدث عن تكريم ليو، الذي لديه مودة غير عادية لبرشلونة، لا أريد أن أتحدث من منطلق احترام اللاعب الذي يلعب لباريس سان جيرمان".
بوسكيتس
إلى ذلك، تحدث لابورتا أيضًا عن تجديد عقد سيرجيو بوسكيتس، قائلا: "انتهى عقد بوسكيتس وهو لاعب أساسي في غرفة الملابس، يريده تشافي أن يستمر ويفكر في ما يجب فعله، لديه عروض مهمة أخرى لمواصلة مسيرته مع ناد آخر، لم نتقدم بعرض نهائي، لكننا سنقدمه قريبًا، نريده أن يستمر لمدة عام آخر".