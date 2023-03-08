تقرير: نيغريرا عرض على برشلونة المساعدة مع حكام تقنية الفيديو في 2020

كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن رسائل بعثها خوسيه ماريا إنريكي نيغريرا، نائب رئيس الحكام السابق، لمسؤولي برشلونة يعرض عليهم المساعدة مع حكام تقنية الفيديو في الليغا خلال موسم 2020، رغم انتهاء التعاون بين الطرفين في 2018.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري في 2019-2020 في موسم شهد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وتفوق "الميرنغي" في الجولات الأخيرة على برشلونة الذي عانى بسبب دخول تقنية حكام الفيديو حيز التنفيذ.

وجاء في رسالة نائب رئيس الحكام السابق نيغريرا لبرشلونة، التي كشفت عنها صحيفة "الموندو" بعد نهاية الموسم بتتويج الغريم التقليدي بلقب الدوري الإسباني: "كان بإمكاني مساعدتكم مع تقنية حكم الفيديو وكان الأمر سيكون أفضل معي".

وأضاف في رسالته: "إن كنتم مهتمين بالأمر اتصلوا بي".

وحسب الصحيفة، فإن الرسائل التي وصلت لبرشلونة حملت أيضا تهديدات، وهو ما أغضب الإدارة وقررت تجاهلها نهائيا.