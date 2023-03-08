تقرير: نيغريرا عرض على برشلونة المساعدة مع حكام تقنية الفيديو في 2020
كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن رسائل بعثها خوسيه ماريا إنريكي نيغريرا، نائب رئيس الحكام السابق، لمسؤولي برشلونة يعرض عليهم المساعدة مع حكام تقنية الفيديو في الليغا خلال موسم 2020، رغم انتهاء التعاون بين الطرفين في 2018.
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري في 2019-2020 في موسم شهد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وتفوق "الميرنغي" في الجولات الأخيرة على برشلونة الذي عانى بسبب دخول تقنية حكام الفيديو حيز التنفيذ.
وجاء في رسالة نائب رئيس الحكام السابق نيغريرا لبرشلونة، التي كشفت عنها صحيفة "الموندو" بعد نهاية الموسم بتتويج الغريم التقليدي بلقب الدوري الإسباني: "كان بإمكاني مساعدتكم مع تقنية حكم الفيديو وكان الأمر سيكون أفضل معي".
وأضاف في رسالته: "إن كنتم مهتمين بالأمر اتصلوا بي".
وحسب الصحيفة، فإن الرسائل التي وصلت لبرشلونة حملت أيضا تهديدات، وهو ما أغضب الإدارة وقررت تجاهلها نهائيا.
وكان مكتب المدعي العام قرر إدانة برشلونة بتهمة الفساد، بسبب مدفوعات إلى خوسيه ماريا إنريكي نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، والشكوى مقدمة ضد الرئيس السابق لبرشلونة، ماريا بارتوميو.
واتهم مكتب المدعي العام "البلوغرانا" بالفساد التجاري، وهي جريمة دخلت حيز التنفيذ مع الإصلاح الجنائي لعام 2010 وتشمل الاحتيال في المجال الرياضي.
ويعني هذا الاتهام ضمنا فرض أشد العقوبات على النادي الكتالوني بعد ما يقرب من عام من التحقيق، حيث تم توجيه الاتهام لماريا بارتوميو وأعضاء إدارته المسؤولين عن المدفوعات وضد نيغريرا، الذي تلقى حتى عام 2018 من خلال شركته ما يقرب من سبعة ملايين يورو من برشلونة، بسبب مشورة شفهية مزعومة مشكوك في صحتها.
وكانت تقارير أشارت، الشهر الماضي، إلى أن النادي دفع 6.5 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة لخوسيه نيغريرا، وقال النادي في البداية، إن نيغريرا كان يتقاضى أجرًا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام، وإنه لم يستفد من أي أفضلية في الملعب.
ووفقًا لصحيفة "إل بايس"، فإن المدعي العام سيرفع دعوى قضائية ضد برشلونة، وبارتوميو، الرئيس السابق للنادي، ونيغريرا، وستقرر المحكمة ما إذ كانت هناك أدلة دامغة تقف خلف القضية حتى تنظر فيها، إذ يحتاج المدعي إلى أن يظهر أن مدفوعات النادي لنيغريرا كان لها تأثير في نتائج الفريق.
من جهة أخرى، أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في تصريحات إعلامية أمس، أن "برشلونة لم يشترِ حكامًا يومًا، ولم يكن لديه أبدًا نية لشراء حكام، على الإطلاق".
وتابع في تصريحات نشرها موقع النادي: "قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نعمل جيدًا. لا شيء وليد الصدفة".
وأضاف: "هناك حملة لإلحاق الضرر بمصالح برشلونة. إنها حملة تهدف إلى السيطرة على النادي. لا يقبل الدوري الإسباني أن برشلونة لم يوقع العقد مع صندوق الاستثمار CVC الذي يديره بنفسه".