المدعي العام يتهم برشلونة بالفساد في قضية الحكم نيغريرا

موقف برشلونة من التهمة

ستتم إدانة نادي برشلونة كشخصية اعتبارية، لارتكابه جريمة فساد في المجال التجاري، بحسب ما أوضحته نفس المصادر لهذه الصحيفة.

وقد توجه المحكمة الاتهام إلى "كل رؤساء" برشلونة الذين أبقوا على استمرار هذه العلاقة التجارية: خوان جاسبارت (2000-2003) ، خوان لابورتا (2003-2010) ، ساندرو روسيل ( 2010-2014)، وبارتوميو (2014-2020). وقد شهدت شركة نيغريرا انخفاضا في دخلها منذ توقف المدفوعات نظرا لأن برشلونة كان عمليها الوحيد وسبب وجودها.

ويعتبر الادعاء أن هناك مؤشرات على جريمة فساد في العمل ارتكبها النادي لدفع ما يقرب من سبعة ملايين إلى نيغريرا خلال الفترة التي كان فيها نائبا لرئيس اللجنة الفنية للتحكيم. على الرغم من أن اللجنة لا تحدد الحكم الذي يوجه كل مباراة، إلا أنها تتمتع بالقدرة على اتخاذ قرار بشأن ترقية الحكام وإقصائهم.

كما دفع برشلونة مبالغ أخرى إلى خافيير إنريكيز ابن نيغيريرا وتم سداد المدفوعات من خلال شركة تابعة للمدير السابق للنادي جوسيب كونتريراس (المتوفى الآن)، والذي تلقى في المقابل عمولات تصل إلى 50٪ مما تم دفعه للمدرب الرياضي.

وبدأ التحقيق في مايو/أيار 2022 بسبب المخالفات الضريبية للشركة التي أنشأها نيغريرا في عام 1995 والتي عمل فيها ابنه خافيير إنريكيز أيضًا.

وستحال الشكوى الآن إلى محكمة في برشلونة بعد جمع النتائج التي توصلت إليها الشرطة أثناء التحقيق.