وكيل ميليتاو يحسم الجدل بشأن مستقبل اللاعب مع ريال مدريد
حرص أوليسيس خورخي، وكيل إيدير ميليتاو، نجم ريال مدريد، على الرد على التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل عن الفريق الفترة المقبلة.
ويمتد عقد ميليتاو الحالي مع ريال مدريد حتى عام 2025، مع وجود رغبة من جانب الميرنغي في تمديده.
وقال وكيل ميليتاو، في تصريحات نقلتها قناة "كالتشيو ميركاتو"، اليوم الأربعاء: "ريال مدريد سيكون موطنًا للاعب لسنوات مقبلة، والنادي مسرور بتواجده ولا توجد أسباب لتغيير الموقف، نحن في مفاوضات لتمديد العقد".
وأضاف: "إدارة ريال مدريد تشعر بالسعادة لما يقدمه ميليتاو من أداء رائع على مدار الفترة الماضية، وبالتالي، لا يوجد أي داعٍ للرحيل، هو أحد أعمدة الفريق، أعتقد ان قرار انضمامه لريال مدريد كان صحيحًا".
وعن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أشار: "كارلو مدرب رائع للغاية، يجيد التعامل مع اللاعبين البرازيليين، يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الشباب وكيف يستفيد من كل لاعب".
وكشف وكيل النجم البرازيلي: "قبل 4 سنوات، عندما كان ميليتاو مع بورتو، كانت هناك إمكانية للذهاب إلى يوفنتوس لكنه فضّل ريال مدريد وأعتقد أنه كان القرار الصحيح لأنه الآن أحد أعمدة الميرنغي حاليًّا".
وانتقل الدولي البرازيلي للعب في صفوف ريال مدريد صيف 2019 قادمًا من فريق بورتو البرتغالي بمبلغ 50 مليون يورو.
وحصل ميليتاو على فرصته عقب رحيل الثنائي سيرجيو راموس ورافايل فاران في الموسم الماضي، وأصبح أحد أعمدة خط دفاع المرينغي.
وشارك ميليتاو، البالغ 25 عامًا، في 30 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 19 مواجهة في الدوري الإسباني، و5 في دوري أبطال أوروبا، إضافة لـ3 لقاءات في كأس الملك.
وفي الموسم الماضي شارك ميليتاو في 50 مباراة، وكان سببًا أساسيًّا في تتويج الريال بلقبي الليغا ودوري الأبطال.
ورغم مداورة أنشيلوتي بين الثلاثي أنطونيو روديغر وديفيد ألابا وناتشو فيرنانديز، إلا أن ميليتاو ظل أساسيًّا ولم يفقد مكانه.
علاوة على ذلك، فقد سجل هذا الموسم 5 أهداف في 3 مسابقات، وتعد هذه الحصيلة هي الأفضل له في موسم واحد، بالتساوي مع موسم 2018-2019 مع فريقه السابق بورتو.