وكيل ميليتاو يحسم الجدل بشأن مستقبل اللاعب مع ريال مدريد

حرص أوليسيس خورخي، وكيل إيدير ميليتاو، نجم ريال مدريد، على الرد على التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل عن الفريق الفترة المقبلة.

ويمتد عقد ميليتاو الحالي مع ريال مدريد حتى عام 2025، مع وجود رغبة من جانب الميرنغي في تمديده.

وقال وكيل ميليتاو، في تصريحات نقلتها قناة "كالتشيو ميركاتو"، اليوم الأربعاء: "ريال مدريد سيكون موطنًا للاعب لسنوات مقبلة، والنادي مسرور بتواجده ولا توجد أسباب لتغيير الموقف، نحن في مفاوضات لتمديد العقد".

وأضاف: "إدارة ريال مدريد تشعر بالسعادة لما يقدمه ميليتاو من أداء رائع على مدار الفترة الماضية، وبالتالي، لا يوجد أي داعٍ للرحيل، هو أحد أعمدة الفريق، أعتقد ان قرار انضمامه لريال مدريد كان صحيحًا".