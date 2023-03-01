صحف رياضية: ريال مدريد يريد توجيه الضربة القاضية لبرشلونة.. وسعادة يوفنتوس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد قبل مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، وكتبت: "ريال مدريد يريد توجيه الضربة القاضية".
الصحيفة اهتمت بمباريات الأندية الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب، وكتبت: "الشباب في الساحة".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: برشلونة ليس الأفضل دون بيدري
ركزت الصحيفة على حوارها مع فيكتور روكي، وكتبت: "فيكتور روكي: سيكون من دواعي سروري الذهاب لبرشلونة".
الصحيفة اهتمت بمباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت عن مواجهة أوساسونا وأتلتيك بلباو: "نصف نهائي تاريخي في السادر"، وعن كلاسيكو الكأس، كتبت: "أنسو فاتي عادل جدا للوصول لسانتياغو بيرنابيو"، و"أنشيلوتي ضد تشافي: صراع اللقب"، و"برشلونة ليس الأفضل دون بيدري".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: البحث عن بيدري آخر
ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن لاعب وسط بمواصفات نجمه الشاب بيدري، وكتبت: "البحث عن بيدري آخر".