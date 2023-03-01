صحف رياضية: ريال مدريد يريد توجيه الضربة القاضية لبرشلونة.. وسعادة يوفنتوس

ركزت الصحيفة على حوارها مع فيكتور روكي، وكتبت: "فيكتور روكي: سيكون من دواعي سروري الذهاب لبرشلونة".

الصحيفة اهتمت بمباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت عن مواجهة أوساسونا وأتلتيك بلباو: "نصف نهائي تاريخي في السادر"، وعن كلاسيكو الكأس، كتبت: "أنسو فاتي عادل جدا للوصول لسانتياغو بيرنابيو"، و"أنشيلوتي ضد تشافي: صراع اللقب"، و"برشلونة ليس الأفضل دون بيدري".