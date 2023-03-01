مواجهة سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة
مواجهة سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة
كرة عالمية

صحف رياضية: ريال مدريد يريد توجيه الضربة القاضية لبرشلونة.. وسعادة يوفنتوس

ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، واستقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد يريد توجيه الضربة القاضية

ركزت الصحيفة على ريال مدريد قبل مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، وكتبت: "ريال مدريد يريد توجيه الضربة القاضية".

الصحيفة اهتمت بمباريات الأندية الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب، وكتبت: "الشباب في الساحة".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: برشلونة ليس الأفضل دون بيدري

ركزت الصحيفة على حوارها مع فيكتور روكي، وكتبت: "فيكتور روكي: سيكون من دواعي سروري الذهاب لبرشلونة".

الصحيفة اهتمت بمباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت عن مواجهة أوساسونا وأتلتيك بلباو: "نصف نهائي تاريخي في السادر"، وعن كلاسيكو الكأس، كتبت: "أنسو فاتي عادل جدا للوصول لسانتياغو بيرنابيو"، و"أنشيلوتي ضد تشافي: صراع اللقب"، و"برشلونة ليس الأفضل دون بيدري".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: البحث عن بيدري آخر

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن لاعب وسط بمواصفات نجمه الشاب بيدري، وكتبت: "البحث عن بيدري آخر".

الصحيفة اهتمت بلاعبة برشلونة للسيدات الفائزة بجائزة الأفضل ألكسيا بوتياس، وكتبت: "الليلة الأكثر سحرا لألكسيا".

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين أوساسونا وأتلتيك بلباو، وكتبت: "نصف نهائي في ملعب السادار بعد مرور 18 عاما".

كما اهتمت بالبطاقات الحمراء في الدوري الإسباني، وكتبت: "الدوري الإسباني أكثر بطاقات حمراء في أوروبا".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: مودريتش يتولى القيادة

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ونجمه الكرواتي لوكا مودريتش قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو كأس الملك، وكتبت: "مودريتش يتولى القيادة".

الصحيفة اهتمت بمباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين أوساسونا وأتلتيك بلباو، وكتبت: "شغف الكأس في السادار".

كما اهتمت ببرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد، وكتبت: "تشافي يجب أن يحل اللغز".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ليكيب: الاستقالة أنجزت

ركزت الصحيفة على استقالة نويل لوغريت، من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وكتبت: "الاستقالة أنجزت".

الصحيفة اهتمت بتأهل أولمبيك ليون لنصف نهائي كأس فرنسا بعد الفوز على غرينويل 2-1، وكتبت: "أولمبيك ليون أول قائد".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

ذا صن: "لا تخسر أرتيتا"

ركزت الصحيفة على مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "لا تخسر أرتيتا".

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر سيتي للدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على بريستول سيتي 3-0، وكتبت: "فيل فودين نحو ويمبلي".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

لاغازيتا ديللو سبورت: سعادة يوفنتوس

تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز يوفنتوس على نظيره تورينو برباعية في الدوري الإيطالي، وعنونت: "سعادة يوفنتوس"، قلب النتيجة على تورينو، الديربي للبيانكونيري (4-2).

صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
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