من محبي شاكيرا.. صاحب مطعم يرفض دخول بيكيه وصديقته كلارا شيا
رفض مالك أحد المطاعم في برشلونة دخول جيرارد بيكيه وصديقته كلارا شيا مارتي، لأنه من محبي المطربة الكولومبية شاكيرا، صديقة النجم الإسباني السابقة وأم أولاده.
وكشف موقع "essentiallysports" أن صاحب المطعم يعارض تمامًا العلاقة بين نجم برشلونة السابق وصديقته البالغة من العمر 22 عامًا.
ونشر الموقع فيديو تم التقاطه من المعجبين الذين تجمعوا حول اللاعب، بالإضافة إلى وجود العديد من المصورين، يظهر نزول بيكيه وكلارا شيا في طريقهما إلى المطعم، لكن المشهد أخذ منعطفًا صادمًا حيث لم يسمح المالك للثنائي بالدخول إلى المطعم، والسبب هو أنه من محبي المطربة شاكيرا، حيث منعهم المالك على الفور من الدخول، ليعود الثنائي سريعا إلى سيارتهما.
وقرر نجم برشلونة الإسباني السابق جيرارد بيكيه الإعلان رسميا عن علاقته بكلارا شيا، حيث نشر صورة لهما سويا عبر حسابه الشخصي في تطبيق إنستغرام.
وانفصلت شاكيرا عن بيكيه في 4 يونيو الماضي، وأعلنت انتهاء علاقتهما؛ بسبب نشوب بعض الأزمات بينهما، حيث استمرت علاقة الثنائي لمدة 12 عامًا، ولديهما طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.
وجاء تأكيد الانفصال بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.
وكانت شاكيرا قد أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة التي هاجمت فيها بيكيه بعنوان "BZRP Music Sessions #53"، وقد حصد الكليب أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأثارت سلسلة من الردود الحادة بين الثنائي، كما دخلت على الخط شركات عالمية مثل كاسيو ورينو.