من محبي شاكيرا.. صاحب مطعم يرفض دخول بيكيه وصديقته كلارا شيا

وجاء تأكيد الانفصال بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

وكانت شاكيرا قد أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة التي هاجمت فيها بيكيه بعنوان "BZRP Music Sessions #53"، وقد حصد الكليب أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأثارت سلسلة من الردود الحادة بين الثنائي، كما دخلت على الخط شركات عالمية مثل كاسيو ورينو.