قلق في ريال مدريد من تراجع مستوى مودريتش وفالفيردي عقب خسارة السوبر الإسباني

خسر ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني (3-1) أمام برشلونة، أمس الأحد، ليفقد لقبه الذي توج به عام 2021، ويثير الشكوك بشأن مستوى الفريق في الجزء الثاني من الموسم.

وذكر موقع "ديفينسا سنترال"، المقرب من ريال مدريد، أن خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ونتائج الفريق بعد العودة من التوقف الدولي بسبب كأس العالم قطر 2022 تثير الشكوك بشأن مستوى عدة لاعبين، وخصوصا الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والأوروغوياني فيدي فالفيردي.

ويعتبر فالفيردي ومودريتش لاعبين أساسيين في ريال مدريد، وكان مستواهما مميزا قبل نهائيات كأس العالم، وأسهما في نتائج ريال مدريد الجيدة، لكن منذ العودة من التوقف لوحظ تراجع كبير في مستواهما وهو ما يثير القلق ويشغل الإدارة الفنية والإدارية في الميرنغي.