فرحة لاعبي البارسا بالفوز
فرحة لاعبي البارسا بالفوز
رياضة

برشلونة يصعق ريال مدريد بثلاثية ويتوج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)

أول ألقاب برشلونة هذا الموسم على حساب ريال مدريد..
فريق التحرير
فريق التحرير

توج برشلونة بأول ألقابه في الموسم الحالي، بعدما أحرز بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على غريمه التقليدي ريال مدريد اليوم الأحد في المباراة النهائية للمسابقة، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وتسيد برشلونة المباراة على مدار الـ90 دقيقة، وفرض نجومه سيطرتهم المطلقة على مجريات الأمور.

نجوم برشلونة كان بإمكانهم مضاعفة النتيجة لولا رعونتهم في الكثير من الفرص المؤكدة التي لاحت لهم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 33 عندما مرر أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد كرة بالخطأ إلى سيرجيو بوسكيتس الذي بدأ هجمة أنهاها جابي في الشباك.

وعزز ليفاندوفسكي من تفوق برشلونة في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من فرينكي دي يونغ إلى جابي.

وانطلق جابي في الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى المهاجم البولندي ليضعها في المرمى بسهولة.

وسيطر القلق على ريال مدريد، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، من تعرضه لهزيمة كبيرة أمام غريمه.

وسجل برشلونة هدفا آخر عندما فقد البديل داني سيبايوس الكرة في منتصف الملعب وانطلق جابي نحو المرمى ومررها إلى بيدري الذي سدد في الشباك.

وقلص كريم بنزيما الفارق لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تابع تسديدته المرتدة من الحارس مارك-أندريه تير شتيغن. 

فرحة لاعبي البارسا بالفوز
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 وكان بإمكان نجوم برشلونة مضاعفة النتيجة أكثر من مرة لولا رعونتهم في الكثير من الفرص المؤكدة التي سنحت لهم.

في حين ظهر لاعبو الريال بشكل باهت للغاية، وبدوا وكأنهم أشباح في الملعب، ليثيروا قلق محبيهم في ظل منافسة الفريق على العديد من البطولات الأخرى خلال الموسم الحالي.

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كأس السوبر الإسباني

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