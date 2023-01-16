برشلونة يصعق ريال مدريد بثلاثية ويتوج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)

وتقدم برشلونة في الدقيقة 33 عندما مرر أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد كرة بالخطأ إلى سيرجيو بوسكيتس الذي بدأ هجمة أنهاها جابي في الشباك.

وعزز ليفاندوفسكي من تفوق برشلونة في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من فرينكي دي يونغ إلى جابي.

وانطلق جابي في الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى المهاجم البولندي ليضعها في المرمى بسهولة.

وسيطر القلق على ريال مدريد، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، من تعرضه لهزيمة كبيرة أمام غريمه.

وسجل برشلونة هدفا آخر عندما فقد البديل داني سيبايوس الكرة في منتصف الملعب وانطلق جابي نحو المرمى ومررها إلى بيدري الذي سدد في الشباك.

وقلص كريم بنزيما الفارق لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تابع تسديدته المرتدة من الحارس مارك-أندريه تير شتيغن.