أبرزها "السلاح السري".. ما هي قوانين "دوري الملوك"؟

صنعت بطولة "دوري الملوك" الحدث خاصة المباريات النهائية بعدما حضرها أكثر من 92 ألف متفرج في ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة، وتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي الملايين، وهو ما زاد من شعبيتها، حيث يفكر حاليا منظم البطولة لاعب برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه، تنظيم نسخة جديدة في البرازيل.

ما هو دوري الملوك؟

"دوري الملوك" عبارة عن منافسة جديدة في عالم كرة القدم أعلن عن انطلاقها نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه وينظمها عبر شركته "كوزموس" الاستثمارية، وتجمع بين أشهر نجوم كرة القدم السابقين وصناع المحتوى، وفي مقدمتهم الإسباني إيكر كاسياس، وثنائي الأرجنتين سيرجيو أغويرو وخافيير سافيولا.

ويتكون "دوري الملوك" من 12 فريقاً، وكل فريق يرأسه أحد نجوم الكرة العالمية، ويتشكّل من 7 لاعبين على أرضية الملعب وعدد اللاعبين المسجلين يصل إلى 12 لاعباً، 10 منهم تم تسجيلهم في وقت سابق خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية.

وتبلغ مدة المباراة 40 دقيقة، ويتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح إذا انتهت المباراة بالتعادل، وسيصل أفضل 8 فرق من بين الفرق المتنافسة إلى ربع النهائي.

وتختلف قوانين "دوري الملوك" في بعضها عن قوانين كرة القدم المتعارف عليها في بعض النقاط، كما يمكن للمشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التصويت واقتراح قوانين جديدة وتغيير القوانين الحالية أو تطويرها.