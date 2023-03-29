أبرزها "السلاح السري".. ما هي قوانين "دوري الملوك"؟
صنعت بطولة "دوري الملوك" الحدث خاصة المباريات النهائية بعدما حضرها أكثر من 92 ألف متفرج في ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة، وتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي الملايين، وهو ما زاد من شعبيتها، حيث يفكر حاليا منظم البطولة لاعب برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه، تنظيم نسخة جديدة في البرازيل.
ما هو دوري الملوك؟
"دوري الملوك" عبارة عن منافسة جديدة في عالم كرة القدم أعلن عن انطلاقها نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه وينظمها عبر شركته "كوزموس" الاستثمارية، وتجمع بين أشهر نجوم كرة القدم السابقين وصناع المحتوى، وفي مقدمتهم الإسباني إيكر كاسياس، وثنائي الأرجنتين سيرجيو أغويرو وخافيير سافيولا.
ويتكون "دوري الملوك" من 12 فريقاً، وكل فريق يرأسه أحد نجوم الكرة العالمية، ويتشكّل من 7 لاعبين على أرضية الملعب وعدد اللاعبين المسجلين يصل إلى 12 لاعباً، 10 منهم تم تسجيلهم في وقت سابق خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية.
وتبلغ مدة المباراة 40 دقيقة، ويتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح إذا انتهت المباراة بالتعادل، وسيصل أفضل 8 فرق من بين الفرق المتنافسة إلى ربع النهائي.
وتختلف قوانين "دوري الملوك" في بعضها عن قوانين كرة القدم المتعارف عليها في بعض النقاط، كما يمكن للمشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التصويت واقتراح قوانين جديدة وتغيير القوانين الحالية أو تطويرها.
أبرز قوانين "دوري الملوك"
ضربة البداية
تشبه ضربة البداية في قوانينها كرة الماء، حيث توضع الكرة في منتصف الملعب ويتسابق الفريقان على الظفر بها.
ضربة الجزاء
تمنح لكل لاعب 5 ثواني لتنفيذ ضربة الجزاء وينطلق منفردا بالحارس من منتصف الملعب.
الإنذارات
يتم إيقاف اللاعب الحاصل على بطاقة صفراء لمدة دقيقتين، والحاصل على البطاقة الحمراء 5 دقائق، وبإمكانهم العودة للعب بعد انتهاء فترة الإيقاف.
التسلل
يحدد التسلل عند خط قرب المرمى ويعتبر متسللا من يتجاوزه ويكون أقرب للحارس.
تقنية الفيديو
يحق لكل فريق المطالبة باستخدام تقنية الفيديو مرة واحدة لإثبات إحدى الحالات، وفي حال أثبتت التقنية صحة اختياره يحق له استعمالها مرة أخرى أما في حال العكس فلن يستخدمها مجددا.
السلاح السري
يملك كل فريق فرصة استخدام سلاحه السري، الذي يمنح له عدة امتيازات، مثل إيقاف لاعب من المنافس لدقيقتين أو احتساب ضربة جزاء لصالحه أو احتساب هدف بهدفين خلال فترة معينة تبلغ دقيقتين أو سرقة السلاح السري للمنافس.