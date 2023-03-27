في فيديو طريف.. نيمار يختطف بيكيه من أجل منحه فريقا بـ"دوري الملوك" (شاهد)
حقق "دوري الملوك" الذي ينظمه جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، نجاحا كبيرا خلال الأدوار النهائية التي أقيمت بملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، حيث حضر لمشاهدته في الملعب أكثر من 92 ألف متفرج.
وبسبب نجاح "دوري الملوك" يخطط بيكيه لتنظيم نسخة في البرازيل. ونشرت صفحة المسابقة في "تويتر" فيديو دعائيا يظهر خلاله نيمار يختطف زميله السابق في برشلونة من أجل مطالبته بمنحه فريقا في المسابقة.
ويظهر في الفيديو بيكيه مخطوفا ومربوطا على كرسي، ويفتح الخاطفون جهاز تلفاز للاستماع للخاطف الذي كشف عن هويته بأنه النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان حاليا، وزميل بيكيه سابقا في برشلونة.
وقال نيمار لبيكيه: "أنا آسف، لكن الملك لم يكن سوى واحد وكان برازيليا، لنعمل اتفاقا، امنحني فريقا في دوري الملوك، وهو أمر سهل".
فيرد عليه بيكيه: "نعم نعم سأعطيه لك"، ثم تحدث عن تأخره على الذهاب إلى كامب نو حيث تقام الأدوار النهائية من الدوري بحضور أربعة فرق وعدد من المشاهير أمثال رونالدينيو ورونالدو، وغيرهما.
وغادر نيمار المشهد تاركا بيكيه يصرخ يناديه باسمه للإفراج عنه.
وطالب نيمار بأن يكون رئيسا لأحد الفرق المشاركة في الدوري، وسيكون النجم البرازيلي السابق رونالدينيو منافسا له لكونه الوحيد الذي تأكدت مشاركة فريقه في "دوري الملوك" بنسخة البرازيل.
ويغيب نيمار عن الملاعب بسبب إجرائه عملية جراحية بعد إصابة في الكاحل، ولن يعود للملاعب، حسب تقارير إعلامية، خلال الموسم الحالي.
وقدم النجم البرازيلي نصف موسم مميزا في باريس سان جيرمان حيث سجل 18 هدفا وصنع 17 في 29 مباراة في كل المسابقات قبل أن تنهي الإصابة موسمه.
و"دوري الملوك" عبارة عن بطولة جديدة، تقام بمشاركة 12 فريقا، كل فريق يضم 7 لاعبين، ويلعب كل منها 11 مباراة، قبل مواجهة فاصلة على اللقب. وقد انطلقت في الأول من يناير الجاري.
البطولة تجمع بين أشهر نجوم كرة القدم السابقين وصناع المحتوى، وتُنقل عبر شبكة "تويتش" على الإنترنت، ويستضيف ملعب كامب نو فعاليات الأدوار النهائية لهذه المسابقة.