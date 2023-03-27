في فيديو طريف.. نيمار يختطف بيكيه من أجل منحه فريقا بـ"دوري الملوك" (شاهد)

حقق "دوري الملوك" الذي ينظمه جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، نجاحا كبيرا خلال الأدوار النهائية التي أقيمت بملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، حيث حضر لمشاهدته في الملعب أكثر من 92 ألف متفرج.

وبسبب نجاح "دوري الملوك" يخطط بيكيه لتنظيم نسخة في البرازيل. ونشرت صفحة المسابقة في "تويتر" فيديو دعائيا يظهر خلاله نيمار يختطف زميله السابق في برشلونة من أجل مطالبته بمنحه فريقا في المسابقة.

ويظهر في الفيديو بيكيه مخطوفا ومربوطا على كرسي، ويفتح الخاطفون جهاز تلفاز للاستماع للخاطف الذي كشف عن هويته بأنه النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان حاليا، وزميل بيكيه سابقا في برشلونة.

وقال نيمار لبيكيه: "أنا آسف، لكن الملك لم يكن سوى واحد وكان برازيليا، لنعمل اتفاقا، امنحني فريقا في دوري الملوك، وهو أمر سهل".