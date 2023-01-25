سكاي: ريال مدريد مستعد لدفع 100 مليون يورو وكامافينغا مقابل ضم بيلينغهام
لا تتوقف الشائعات بشأن انضمام جود بيلينغهام إلى ريال مدريد وآخرها يأتي من ألمانيا، حيث كشفت "سكاي سبورتس" عن أن النادي الملكي مستعد لتقديم 100 مليون يورو لبروسيا دورتموند، إضافة إلى الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا للتعاقد مع الدولي الإنجليزي.
وتألق بيلينغهام، البالغ من العمر 19 عامًا، مع دورتموند الألماني منذ انتقاله بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني 2020 من برمنغهام سيتي، كما واصل تألقه في كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي تحت قيادة المدير الفني غاريث ساوثغيت.
وخاض بيلينغهام خمس مباريات في كأس العالم في قطر وسجل في الفوز 6-2 على إيران في دور المجموعات ليعزز هذا الأداء مكانته لدى الأندية الأوروبية الكبرى.
وكان هذا الاقتراح موجودًا منذ فترة طويلة، وهو تضمين كامافينغا في صفقة بيلينغهام الذي يظهر الآن على الساحة مرة أخرى، لكن الشيء المعقد حاليا هو أن ريال مدريد لا يفكر في التخلص من كامافينغا الذي وصفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، بأنه لا يمكن المساس به، ولا يبدو أن اللاعب مستعد أيضًا لترك ريال مدريد.
ويظل النادي الملكي منتبهًا جدًا لكل ما يحدث مع بيلينغهام، الهدف العظيم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويدرك ريال مدريد أن ليفربول ومانشستر سيتي يريدان أيضًا لاعب خط الوسط الإنجليزي، لكن الكل ينتظر ما سيقرره اللاعب والسعر الذي يضعه دورتموند الذي قد يصل إلى 150 مليون يورو.
واتصل ريال مدريد بالفعل باللاعب ودورتموند لإعلامهم باهتمامهم بالتوقيع معه، وفي الوقت الحالي، لا يزال النادي الإسباني يعمل وينتظر تطور الأحداث لتقديم عرض ثابت.
وحاول ترينت ألكسندر-أرنولد وجوردان هندرسون إقناع بيلينغهام للانضمام لهما في ليفربول باعتباره المكان المناسب له، وذلك أثناء وجودهم جميعا في قطر خلال كأس العالم العام الماضي.
وأصبح اللاعب محط اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى لذلك يحرص بروسيا دورتموند على المغالاة في مقابل انتقاله.