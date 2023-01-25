سكاي: ريال مدريد مستعد لدفع 100 مليون يورو وكامافينغا مقابل ضم بيلينغهام

وخاض بيلينغهام خمس مباريات في كأس العالم في قطر وسجل في الفوز 6-2 على إيران في دور المجموعات ليعزز هذا الأداء مكانته لدى الأندية الأوروبية الكبرى.

وكان هذا الاقتراح موجودًا منذ فترة طويلة، وهو تضمين كامافينغا في صفقة بيلينغهام الذي يظهر الآن على الساحة مرة أخرى، لكن الشيء المعقد حاليا هو أن ريال مدريد لا يفكر في التخلص من كامافينغا الذي وصفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، بأنه لا يمكن المساس به، ولا يبدو أن اللاعب مستعد أيضًا لترك ريال مدريد.

ويظل النادي الملكي منتبهًا جدًا لكل ما يحدث مع بيلينغهام، الهدف العظيم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويدرك ريال مدريد أن ليفربول ومانشستر سيتي يريدان أيضًا لاعب خط الوسط الإنجليزي، لكن الكل ينتظر ما سيقرره اللاعب والسعر الذي يضعه دورتموند الذي قد يصل إلى 150 مليون يورو.

واتصل ريال مدريد بالفعل باللاعب ودورتموند لإعلامهم باهتمامهم بالتوقيع معه، وفي الوقت الحالي، لا يزال النادي الإسباني يعمل وينتظر تطور الأحداث لتقديم عرض ثابت.