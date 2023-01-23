سبورت: باريس سان جيرمان سيحاول خطف فينيسيوس جونيور من ريال مدريد
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن باريس سان جيرمان سيحاول خطف فينيسيوس جونيور من ريال مدريد في السوق الصيفي المقبل.
وكان كيليان مبابي قريبا جدا من ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بسبب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن الأخير نجح في تجديد عقد نجمه حتى 2025.
وتتضارب التقارير حول موقف ريال مدريد من التعاقد مع مبابي بعدما جدد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث قالت تقارير إن ريال مدريد لم يعد مهتما بالتعاقد مع الدولي الفرنسي، وقالت تقارير أخرى إن ريال مدريد يجري محادثات سرية مع اللاعب.
وحسب صحيفة "سبورت" فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لا يزال مدركًا تمامًا محاولة ريال مدريد التعاقد مع مبابي ولذلك سيحاول التعاقد مع فينيسيوس جونيور.
ووفقا للصحيفة فإنه بغض النظر عما إذا كان مبابي سينتقل لريال مدريد أم لا فإن الخليفي يريد الانتقام وفكرته هي التعاقد مع فينيسيوس جونيور.
لكن الصحيفة أكدت أن العملية لن تكون سهلة، لكن النادي الفرنسي أظهر بالفعل أنه لا يوجد شيء مستحيل، بدليل التعاقد مع ليونيل ميسي ومن قبله نيمار.
وعلى أي حال فإن فينيسيوس جونيور يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024، وتبلغ قيمة فسخ العقد مليار يورو.
وتردد منذ أشهر أن ريال مدريد يريد تجديد عقد فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 22 عاما، لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التجديد، وحال فشل المفاوضات بين الطرفين فإن ريال مدريد قد يفضل بيع اللاعب الصيف المقبل للحصول على المال وتجنب رحيله مجانا صيف 2024.
وانتقل فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد من فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو صيف 2018، وسجل مع النادي الملكي 47 هدفا وصنع 48 في 197 مباراة.
ونال فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد لقبين في الدوري الإسباني ولقبا في دوري أبطال أوروبا ولقبا في كأس العالم للأندية ولقبا في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس السوبر الإسباني