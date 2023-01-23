سبورت: باريس سان جيرمان سيحاول خطف فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

وتتضارب التقارير حول موقف ريال مدريد من التعاقد مع مبابي بعدما جدد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث قالت تقارير إن ريال مدريد لم يعد مهتما بالتعاقد مع الدولي الفرنسي، وقالت تقارير أخرى إن ريال مدريد يجري محادثات سرية مع اللاعب.

وحسب صحيفة "سبورت" فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لا يزال مدركًا تمامًا محاولة ريال مدريد التعاقد مع مبابي ولذلك سيحاول التعاقد مع فينيسيوس جونيور.