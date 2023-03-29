تقرير: ميسي على استعداد لتخفيض راتبه للعودة إلى برشلونة

وقال إن ميسي "على استعداد لتلقي راتب يتكيف بشكل كبير مع الوضع الاقتصادي في نادي برشلونة"، وإن الأشخاص في النادي الذين عارضوا سابقًا عودته المحتملة يدركون الآن أنه سيوفر للكتالونيين "دفعة اقتصادية كبيرة".

وسيصبح ميسي متاحًا مجانًا في الـ30 من يونيو/حزيران عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الأسبوع الماضي أن عملاق الدوري الفرنسي سيعود إلى طاولة المفاوضات، ويقدم إلى خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال قائد الأرجنتين عرض آخر محسن.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في عام 2021 أن ميسي وافق على حصوله على 30 مليون يورو (32.5 مليون دولار) في الموسم الواحد لمدة موسمين في "حديقة الأمراء"، وهو أمر بعيد المنال بالنسبة لبرشلونة نظرًا لديونه الحالية والحاجة إلى خفض 200 مليون يورو (216.8 مليون دولار) من فاتورة الأجور بناء على أوامر من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس.